Ontevreden Advocaat houdt zich niet in: ‘Ik mocht het eigenlijk niet zeggen’

Feyenoord won de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zondagmiddag met 3-0 van Sparta Rotterdam, door een dubbelslag van Róbert Bozeník en een doelpunt van Crysencio Summerville. Er waren ongeveer 3000 supporters mét mondkapje aanwezig in De Kuip, maar volgens trainer Dick Advocaat hadden dat er ook een stuk meer kunnen zijn.

De thuishaven van Feyenoord biedt normaliter plaats aan 47.500 toeschouwers, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen konden er vanmiddag bij de officieuze seizoensouverture maar 3000 aanwezig zijn. Dat beviel Advocaat allerminst, zo geeft de oefenmeester van Feyenoord na afloop toe voor de camera van FOX Sports. "Nee, nee", zo repliceert hij gedecideerd op de vraag of het hem beviel dat Feyenoord in elk geval niet voor een leeg stadion hoefde te voetballen.

"Ik moet zeggen: ik was blij dat er in elk geval iemand zat. Die paar duizend mensen maken toch wat lawaai", nuanceert Advocaat vervolgens enigszins. "Maar als er op het strand 20.000 tot 30.000 mensen kunnen zitten en op de Dam 15.000, dan kunnen er in een stadion waarin 50.000 mensen passen ook wel 10.000 mensen zitten op 2 meter afstand van elkaar. Je hoeft volgens mij geen geleerde te zijn om dat uit te rekenen. Ik vind het zwaar overtrokken. Het is misschien anders als je te maken hebt met een stadion waarin 10.000 mensen passen, maar in zo’n stadion…"

Afgelopen week ontstond er ophef nadat ongeveer 1800 supporters van Feyenoord bij de eerste open training de spelers van de club toezongen. Onder anderen minister-president Mark Rutte keurde het gezang af. "In Rotterdam hebben we deze week helaas al hartstochtelijk zingende Feyenoord-supporters gezien bij de eerste training, geheel tegen de coronaregels in. Als kabinet kunnen we ons voorstellen dat met de oplopende besmettingscijfers in Rotterdam de burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) zal besluiten de aanwezigheid van supporters drastisch te beperken of helemaal te verbieden", zo zei Rutte live op televisie. Advocaat baalt van de ontstane ophef. "Ze hebben misschien twee of drie minuten iets geroepen, en dat wordt dát eruit gehaald, terwijl iedereen uit elkaar zat. Ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het allemaal overtrokken", aldus de 72-jarige coach.