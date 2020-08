Feyenoord vreest voor Sven van Beek na zege op competitiegenoot

Feyenoord is met een overwinning begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de eigen Kuip won het team van trainer Dick Advocaat met 3-0 van stadsgenoot Sparta Rotterdam. Domper voor Feyenoord op de zege was het geblesseerd uitvallen van zowel Crysencio Summerville als Sven van Beek in de tweede helft.

Het was aanvankelijk nog een rooskleurige middag voor met name Summerville. De achttienjarige vleugelaanvaller, vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan ADO Den Haag, had een basisplaats en wist halverwege de eerste helft zijn doelpunt mee te pikken. Summerville werd in de diepte gevonden door Marouan Azarkan en ronde oog in oog met doelman Benjamin van Leer vervolgens koelbloedig af.

Het doelpunt van Summerville betekende overigens al de 3-0, want Feyenoord had in het eerste kwartier al tweemaal toegeslagen via Róbert Bozeník. De Slowaakse spits opende in de dertiende minuut de score door in de zestien raak te koppen op aangeven van Ridgeciano Haps, en zette kort erna ook de 2-0 op het scorebord met een lage schuiver, nadat hij een verdediger van Sparta het bos in had gestuurd met een fraaie kapbeweging.

Sparta sloeg een modderfiguur in de eerste helft en dat leidde onder meer tot een donderspeech van trainer Henk Fraser tijdens de drinkpauze. De Kasteelclub herpakte zich enigszins en haalde het laatste fluitsignaal zonder verdere kleerscheuren, maar wist uiteindelijk geen verandering meer aan te brengen in de stand. Voor Feyenoord kreeg het duel een bittere nasmaak, doordat Summerville en Van Beek, die vanwege blessureleed vorig seizoen slechts één minuut speelde in de hoofdmacht, in het laatste kwartier geblesseerd uitvielen.