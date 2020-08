Blessure van potentiële basiskracht domper op overtuigende zege PSV

PSV heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen weten te winnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt won zondagmiddag met 0-3 van de Duitse derdedivisionist KFC Uerdingen 05. Smet op de overwinning voor PSV was het geblesseerd uitvallen van Érick Gutiérrez in de tweede helft.

Gutiérrez was pas aan het begin van de tweede helft als invaller binnen de lijnen gekomen, maar moest een kwartier later alweer geblesseerd afhaken. Op dat moment leidde PSV overigens al met 0-1 door een doelpunt in de eerste helft van Cody Gakpo. De jonge aanvaller had na ongeveer tien minuten voetballen de score geopend met een schot vanaf ongeveer zestien meter.

PSV had zeer weinig te duchten van Uerdingen, maar wist pas in het laatste kwartier verder weg te lopen van de Duitsers, dankzij twee doelpunten van Sam Lammers. Ritsu Doan was in het tweede bedrijf ook nog dicht bij een doelpunt geweest, maar de inzet van de Japanner belandde op de paal.

Voor PSV betekent het de tweede oefenzege in twee duels. Gisteren wonnen de Eindhovenaren al met 0-3 van het eveneens in de 3. Bundesliga uitkomende SC Verl, door een hattrick van Noni Madueke. Voor PSV resteren tot het begin van het seizoen nog oefenwedstrijden tegen Vitesse (15 augustus) en Willem II (21 augustus).