Liverpool dicht bij komst Eredivisie-uitblinker uit seizoen 2017/18

Konstantinos Tsimikas staat voor een absolute droomtransfer. Volgens diverse media uit Engeland staat de Griekse linksback, die in het seizoen 2017/18 op huurbasis furore maakte bij Willem II, namelijk op het punt om van Olympiacos naar Liverpool te verkassen. De landskampioen van Engeland gaat naar verluidt dertien miljoen euro betalen en zal Tsimikas aankomende week medisch keuren.

Liverpool is op zoek naar een nieuwe linksback die als back-up van Andy Robertson moet gaan fungeren. Jamal Lewis van Norwich City was de eerste keus van the Reds, maar omdat een akkoord met diens werkgever is uitgebleven, schakelt de club manager Jürgen Klopp over naar Tsimikas. Liverpool gaat naar verluidt dertien miljoen euro neertellen om het tot medio 2022 doorlopende contract van Tsimikas bij Olympiacos af te kopen.

Tsimikas doorliep een deel van de jeugdopleiding van Olympiacos, maar moest enige tijd wachten op zijn doorbraak in het eerste van de Griekse grootmacht. Hij werd eerst uitgeleend aan het Deense Esbjerg fB en deed vervolgens in het seizoen 2017/18 ervaring op in de Eredivisie bij Willem II. In Tilburg maakte hij een uitstekende indruk, met onder meer 6 doelpunten en vier assists in 37 officiële wedstrijden.

Het afgelopen seizoen beleefde de 24-jarige Tsimikas zijn doorbraak bij Olympiacos. Hij speelde in alle competities liefst 46 wedstrijden en wist daarin 7 assists te verzorgen. Tsimikas zal volgens onder meer The Independent aan het begin van volgende week arriveren in Engeland en vervolgens een meerjarig contract tekenen bij Liverpool.