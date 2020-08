‘Nederlandse clubs azen op tienvoudig international van Liverpool’

Ben Woodburn is volgend seizoen mogelijk in de Eredivisie te bewonderen. De twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Liverpool staat op de radar staat van diverse clubs in Nederland, zo meldt de Liverpool Echo zondag. De jongeling, die afgelopen seizoen was verhuurd aan Oxford United, kan echter kiezen uit tal van geïnteresseerde clubs.

Volgens de Liverpool Echo hebben clubs uit diverse Europese landen contact gezocht met de Engelse grootmacht wat betreft Woodburn. Naast Fortuna Düsseldorf wordt er gerept over clubs uit Duitsland, Engeland, België en ook Nederland. Liverpool heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van Woodburn, maar staat zeker open voor een nieuwe verhuurperiode.

Woodburn was vorig seizoen op huurbasis actief bij Oxford United, maar die periode van de tienvoudig international van Wales werd geen onverdeeld succes. Het talent kwam tot slechts zestien wedstrijden voor de club uit de League One door twee voetblessures. Liverpool blijft echter overtuigd van de potentie van Woodburn en hoopt dat een nieuwe huurperiode beter zal verlopen. Woodburn staat nog tot twee jaar onder contract op Anfield.