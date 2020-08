Situatie van ‘nieuwe Ashley Cole’ stelt Ajax voor stevig dilemma

Het ontslag van Mauricio Pochettino in november van het afgelopen jaar kwam voor velen als een grote schok. Een van de spelers voor wie de verrassing het grootst zal zijn geweest, is Ryan Sessegnon. De twintigjarige Engelsman kwam in de zomer van 2019 naar Tottenham met het idee om zich de komende paar jaar onder de vleugels van Pochettino te kunnen ontwikkelen tot een onbetwiste vaste waarde bij the Spurs. Met José Mourinho kreeg hij drie maanden na de start van zijn nieuwe avontuur echter met een andere manager te maken en dat heeft zijn kansen in Noord-Londen geen goed gedaan. Sessegnon kwam afgelopen seizoen in totaal slechts zesmaal in actie in de Premier League en sinds de hervatting van de Engelse competitie na de corona-onderbreking speelde hij zelfs geen minuut meer. De linkspoot wordt nu in verband gebracht met een, al dan niet tijdelijk, vertrek bij Tottenham en naast zijn oude club Fulham zou Ajax ook interesse tonen.

Door Robin Bruggeman

Sessegnon beleefde in het seizoen 2017/18 op piepjonge leeftijd een stormachtige doorbraak. De destijds net zeventienjarige speler was een van de grote uitblinkers op het door Engeland Onder-19 gewonnen EK in de zomer van 2017 en in het daaropvolgende seizoen in de Championship stond er geen maat op de jongeling. Sessegnon, die zijn loopbaan in eerste instantie begon als linksback maar later meer naar voren zou opschuiven, maakte in 46 wedstrijden op het tweede niveau 15 doelpunten en leverde ook nog eens 6 assists. In de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League verzorgde hij tegen Aston Villa bovendien de assist voor de winnende treffer en Sessegnon werd na afloop van dat jaar onder meer uitverkozen tot Talent van het Jaar en Speler van het Jaar van de Championship. In de zomer na dat seizoen werd er in Engeland zelfs een voorzichtige campagne opgestart om bondscoach Gareth Southgate ervan te overtuigen het talent mee te nemen naar het WK in Rusland, maar zover zou het uiteindelijk niet komen.

Sessegnon kon zodoende uitgerust aan zijn eerste seizoen in de Premier League beginnen met een Fulham dat ruim honderd miljoen euro had uitgetrokken om de selectie te versterken met spelers als Jean Michaël Seri, André Zambo Anguissa, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson, Luciano Vietto, Timothy Fosu-Mensah en André Schürrle. Door de komst van deze aanwinsten was er voor Sessegnon eigenlijk geen plek meer op de positie waar hij in het seizoen ervoor furore had gemaakt en hij zwierf in zijn eerste jaar op het hoogste niveau door het elftal heen. Onder achtereenvolgens Slavisa Jokanovic, Claudio Ranieri en Scott Parker speelde Sessegnon als linksbuiten, linksback, linkshalf, rechtsbuiten, rechtshalf, rechtsback en zelfs even als spits. Deze wisselingen van manager en van positie deden het spel van de jongeling geen goed en Sessegnon kon er met twee doelpunten en zes assists niet voor zorgen dat Fulham op het hoogste niveau actief mocht blijven. Vorig jaar zomer was de grootste hype rondom de jeugdinternational dan ook wat gaan liggen en nadat eerder ook onder meer Manchester United en Bayern München werden genoemd als nieuwe bestemming, was het uiteindelijk Tottenham dat voor 27 miljoen zakendeed met de stadgenoot.

Sessegnon is met een transfersom van 27 miljoen ruimschoots de duurste uitgaande transfer ooit van Fulham

‘Op dit moment is hij er niet klaar voor’

Met zijn keuze om binnen Londen van werkgever te veranderen leek Sessegnon in eerste instantie een verstandige beslissing te hebben genomen. Tottenham had een paar weken daarvoor nog de finale van de Champions League gespeeld en Pochettino stond erom bekend talenten veel tijd en ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Een dramatische start van het seizoen kostte de Argentijnse oefenmeester op het moment dat Tottenham op een veertiende plek in de Premier League bivakkeerde echter de kop en Sessegnon zou daarom slechts twee wedstrijden onder zijn beoogde nieuwe mentor spelen. De nieuwkomer miste door een hamstringblessure de eerste maanden van het seizoen en tegen de tijd dat hij weer helemaal fit was, had Mourinho het voor het zeggen in het Tottenham Hotspur Stadium.

Onder de Portugees kwam er vervolgens wel een einde aan de zwerftocht van Sessegnon, die bij Tottenham enkel nog maar aan de linkerkant zou spelen. Het merendeel van zijn wedstrijden kwam hij echter niet uit op zijn ideale positie, aangezien Sessegnon zichzelf tegenwoordig weer meer als een verdediger, dan als een aanvallend ingestelde speler ziet: “Persoonlijk zou ik zeggen linksback of linker wing-back. In een 5-3-2-opstelling als wing-back, of als we met vier achterin spelen als back”, was eerder dit jaar in de Engelse pers zijn antwoord op de vraag welke rol hij het liefst zou bekleden in het elftal van the Spurs. Wat Mourinho betreft is zijn pupil echter nog niet klaar voor de door hem begeerde rol links achterin: “Ik denk dat Ryan echt een fantastische speler is, ik volg hem al sinds hij als jochie bij Fulham speelde. Het is echter iets anders om bij een eerste elftal in de Premier League te spelen dan het is om in de Championship te spelen. Ik denk dat Ryan als linksback kan spelen. De beste linksback van het afgelopen decennium was waarschijnlijk Ashley Cole, en dat zeg ik ondanks dat hij bij twee rivalen (Arsenal en Chelsea, red.) speelde, hij was fantastisch”, legde Mourinho een paar maanden geleden uit op een persconferentie.

Manager Mourinho ziet in Sessegnon voorlopig geen linksback

“Ik denk dat hij op dit moment een linksbuiten is, die ook op rechts uit de voeten kan, zich kan ontwikkelen en ook fysiek sterker kan worden. Daar is hij al mee bezig. Fysiek gezien zit er al een groot verschil tussen de eerste keer dat ik hem hier ontmoette en de laatste keer dat ik hem zag. Maar er zijn veel overeenkomsten tussen Ryan en Ashley. Ik denk dat hij er in de toekomst kan spelen, maar op dit moment is hij er niet klaar voor om als linksback te spelen.” Dat Mourinho ook in het restant van het seizoen bij dit standpunt is gebleven is wel te zien aan het feit dat Sessegnon ondanks het vertrek van Danny Rose naar Newcastle United geen nieuwe kansen als linksback heeft gekregen. Ben Davies maakte het merendeel van de minuten op de linksbackpositie mee en als alternatieven deed Mourinho een beroep op centrale verdedigers Jan Vertonghen en Japhet Tanganga. Voor de linksbuitenpositie was de concurrentie door de aanwezigheid van Heung-Min Son, Eric Lamela, Lucas Moura en de in januari van PSV overgenomen Steven Bergwijn bovendien fors, waardoor Sessegnon uiteindelijk slechts tot een handvol optredens in de Premier League zou komen.

Vraagstuk voor volgend seizoen

Voor aankomend seizoen lijkt het perspectief op speeltijd voor Sessegnon niet in zijn voordeel te veranderen. Met Vertonghen is er wel een speler vertrokken die als linksback kan spelen, maar Davies blijft naar alle waarschijnlijkheid de eerste keus voor die positie. Son, Lamela, Lucas en Bergwijn spelen ook volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid nog voor the Spurs, waardoor de concurrentie links voorin ook fors blijft. Mourinho bezint zich volgens de laatste berichten uit Engeland momenteel op de juiste volgende stap voor Sessegnon en een vertrek op huurbasis lijkt niet uitgesloten voor de jonge Engelsman. Zijn oude club Fulham verzekerde zich een paar dagen geleden van een terugkeer in de Premier League en the Cottagers worden nu genoemd als gegadigde voor het talent. Tweelingbroer Steven is nog altijd actief bij de promovendus en Sessegnon zou in het zuidwesten van Londen in een vertrouwde omgeving weer kunnen proberen zijn oude vorm te hervinden.

Er lonkt echter ook een avontuurlijker pad voor het talent, aangezien kwaliteitskranten The Guardian en The Telegraph vrijdag wisten te melden dat ook Ajax in de markt is voor Sessegnon. De Amsterdammers houden nog altijd rekening met een vertrek van Nicolás Tagliafico en de linksbackpositie is verder niet ruim bezet. Lisandro Martínez werd vorig jaar al aan boord gehaald met het doel om zijn landgenoot op te volgen, maar de Argentijn heeft nu een sterk seizoen als verdedigende middenvelder achter de rug waardoor het maar de vraag is of trainer Erik ten Hag hem op een andere positie wil zetten. Voor rechtsback Sergiño Dest geldt dat hij eventueel ook op de andere flank zou kunnen spelen. De international van de Verenigde Staten maakt echter meer indruk op de rechtervleugel en ook voor zijn die positie is de spoeling met verder Noussair Mazraoui en een aantal talenten dat zich nog moet bewijzen niet heel ruim. De momenteel geblesseerde Anass Salah-Edinne rammelt verder voorzichtig aan de poort als linksback, maar dit talent lijkt met zijn achttien jaar nog te jong om een voorname rol in de hoofdmacht te spelen.

'We gaan eerst kijken of we dat intern kunnen invullen'

Sessegnon is op het eerste gezicht, ondanks de twijfels van Mourinho of hij wel meekan op Premier League-niveau, een speler die dezelfde aanvallende impulsen kan brengen als Tagliafico en Ten Hag ook nog een extra optie zou geven op het middenveld en in de aanval. De oefenmeester ging een week geleden in gesprek met De Telegraaf dieper in op de bezetting links achterin, die als enige positie niet dubbel bezet is: “We gaan eerst kijken of we dat intern kunnen invullen. We hebben natuurlijk een paar opties daar, bijvoorbeeld Martínez en Dest en ik heb nog wel een of twee dingen in gedachten die ik daar ga uitproberen.” Ten Hag gaf echter ook aan dat Ajax nog om zich heen kijkt: “Alleen is het niet zo eenvoudig om in de kwaliteit die wij zoeken een speler te vinden. Dan kun je misschien nog wel een speler vinden die die kwaliteit brengt, maar het is ook lastig voor een nieuwe speler om met Nico de concurrentie aan te gaan. Als Nico weggaat, ligt het natuurlijk open en wordt het aantrekkelijker voor een aantal spelers om die stap te zetten.”

Fulham verzekerde zich afgelopen dinsdag door een 1-2 overwinning op Brentford van een terugkeer in de Premier League en wordt ook genoemd als mogelijke bestemming voor Sessegnon

Als Ajax inderdaad concreet werk maakt van de komst van Sessegnon, zal de belangrijkste vraag voor hem zijn of hij het ziet zitten om in de Eredivisie aan de slag te gaan. De Amsterdammers kunnen de jongeling naar alle waarschijnlijkheid wel Champions League-voetbal bieden, aangezien alleen Olympique Lyon een rechtstreeks plekje in de groepsfase voor volgend seizoen nog in de weg kan staan. In de afgelopen jaren hebben veel Engelse talenten de keuze gemaakt om hun geboorteland te verlaten en zich elders in Europa door te ontwikkelen, waarbij vooral de Bundesliga een populaire bestemming is gebleken. Onder meer Jadon Sancho, Reece Oxford, Ademola Lookman en Jude Bellingham zijn momenteel actief in Duitsland. In Nederland heeft PSV met Noni Madueke al een van Tottenham overgenomen talent in de gelederen, al was de aanvaller met zestien jaar aanmerkelijk jonger toen hij de oversteek maakte dan Sessegnon nu is. Voor Ajax is er bovendien het dilemma hoe aantrekkelijk het is om een speler als Sessegnon voor een of twee seizoenen te kunnen huren. Tottenham zal bij een definitief vertrek een groot deel van de geïnvesteerde 27 miljoen terug willen zien, waardoor het voor directeur voetbalzaken Marc Overmars lastig wordt om een optie tot koop in een eventuele deal op te laten nemen. Ajax verbrak in het afgelopen jaar al tweemaal zijn transferrecord met de komst van Daley Blind en Antony en de Amsterdammers zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een recordbedrag neer moeten leggen als zij het nog vijf jaar doorlopende contract van Sessegnon daadwerkelijk af willen kopen.