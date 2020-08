Concurrent van Hakim Ziyech kondigt op Instagram transfer aan

Pedro heeft afscheid genomen van Chelsea. Het vertrek van de 33-jarige buitenspeler zat er lange tijd aan te komen, maar nu heeft de Spanjaard bevestigd dat hij de club transfervrij gaat verlaten. Italiaanse media verzekeren dat Pedro binnenkort zijn krabbel zet onder een contract bij AS Roma, waar hij voor twee seizoenen gaat tekenen. Met het vertrek heeft Hakim Ziyech, die deze zomer is overgekomen van Ajax, een concurrent minder op Stamford Bridge.

"Na vijf geweldige jaren komt mijn periode bij Chelsea ten einde", schrijft Pedro, die 206 wedstrijden heeft gespeeld voor de Londenaren, op Instagram. "Ik wil de clubleiding, de trainers en alle teamgenoten met wie ik heb gewerkt bedanken. En natuurlijk wil ik ook de fans bedanken. Bedankt dat ik deel mocht uitmaken van jullie grote familie. Ik ben hier erg gelukkig geweest, ik heb me altijd thuis gevoeld."

"Het was een genoegen en een eer om voor deze club te spelen en de Premier League (2017), de FA Cup (2018) en de Europa League (2019) te winnen. Spelen in de Premier League, een van de beste competities ter wereld, was fantastisch. Ik heb de juiste beslissing genomen en neem alle prachtige, onvergetelijke herinneringen mee. Er komen vast nieuwe uitdagingen en triomftochten. Ik zeg vaarwel en ik kijk uit naar de volgende stap in mijn carrière."