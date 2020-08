‘Woedend Real Madrid overweegt ontslag op staande voet voor Bale’

Tussen Real Madrid en Gareth Bale lijkt het niet meer goed te komen. El Confidencial meldt zondag namelijk in een groot opiniestuk dat de aanvaller van Wales waarschijnlijk zijn laatste minuten voor de Koninklijke heeft gespeeld. Bale werd op de dag van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City namelijk gespot op de golfbaan, wat naar verluidt tot grote verontwaardiging heeft geleid bij voorzitter Florentino Pérez.

"Bale zal ons witte shirt niet meer besmetten", zo wordt een medewerker van Real geciteerd door bovengenoemde Spaanse krant. Er wordt zelfs gerept over ontslag op staande voet, daar de routinier tot tweemaal toe heeft geweigerd om in actie te komen voor de Madrileense grootmacht. Naast het cruciale treffen met Manchester City in het miljardenbal liet Bale ook al de seizoensafsluiter tegen Leganés schieten. Voor de beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu is de maat nu echt vol, zo klinkt het in de Spaanse media.

Gareth Bale op wedstrijddag van Real Madrid gespot op golfbaan

Volgens El Confidencial is 'het gebrek aan toewijding en professioneel gedrag' Pérez en de andere bestuurders van Real een doorn in het oog. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Bale trainer Zinédine Zidane liet weten dat hij niet wenste te spelen tegen Manchester City. Bale is nog niet officieel op de transferlijst geplaatst, maar bij een volgende misstap van de aanvaller lijkt een definitieve breuk tussen club en speler onvermijdelijk. In het opiniestuk wordt tevens gewezen op de bekoelde werkrelatie tussen de international van Wales en de overige Real-spelers. Zelfs aanvoerder Sergio Ramos zou geen moeite meer doen om hem bij de spelersgroep van de Spaanse kampioen te betrekken.

Bale drukt met een jaarsalaris van circa vijftien miljoen euro behoorlijk zwaar op de begroting, wat voor Real nog een reden is om tussentijds afscheid te nemen. Bale, met een doorlopend contract tot medio 2022 is echter niet van plan om zijn riante salaris in Madrid zomaar op te geven. Diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett heeft reeds meerdere keren aangegeven dat zijn cliënt gelukkig is in Madrid, uitspraken die voor de nodige ergernis zorgen bij Pérez en consorten. Er zijn al verhalen opgedoken over een transfer naar de Verenigde Staten of China, al is het afwachten of clubs tijdens de coronacrisis het megasalaris van Bale kunnen ophoesten.