Ten Hag ziet opvallend probleem bij Ajax en schakelt experts in

Het voetballen in lege stadions is een doorn in het oog voor Ajax. Naast de financiële schade is de afwezigheid van supporters ook op mentaal vlak een klap, stelt Erik ten Hag. In gesprek met Ajax Life zegt de oefenmeester van de Amsterdammers zelfs dat de club experts heeft geconsulteerd om de spelers te helpen gemotiveerd te blijven.

"Uiteraard is het ontbreken van supporters van invloed en het gaat erom hoe je hier mee omgaat", zegt Ten Hag na de 6-1 overwinning tegen RKC Waalwijk, geciteerd door Ajax Life. "We dienen ons aan te passen aan de realiteit, want die leert dat we voorlopig niet in een vol stadion spelen. Vanaf het eerste begin ligt dit thema al bij ons op tafel."

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

"We proberen ervoor te zorgen dat spelers zich ervan bewust zijn dat ze hun motivatie op een andere manier moeten aanzwengelen", vervolgt Ten Hag, die ziet dat met of zonder publiek een hele andere entourage betekent. De motivatie moet volgens de coach nu intrinsiek gebeuren en sommige spelers hebben hier volgens Ten Hag 'qua karakter moeite mee'. "Als jij je realiseert dat dit voor jou geldt, kun je je erop voorbereiden en ervoor zorgen dat je je alsnog goed oplaadt. Het moet nu echt van binnenuit komen en niet van buitenaf."

Ten Hag heeft zelfs experts geraadpleegd. "We hebben kennis binnen onze staf, maar ook geconsulteerd. Bij experts. Wat doet spelen in een leeg stadion met je? Dat proberen we in de praktijk te brengen. En we hebben de tijd om te oefenen. Je kunt er van alles bij bedenken, maar we krijgen hulp van mensen. Van experts op het gebied van het brein."