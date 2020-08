Reden dragen bandage werkt op lachspieren vriendin Frenkie de Jong

Frenkie de Jong speelde zaterdagavond in het Champions League-duel met een witte bandage om zijn linkerhand, waardoor op met name de sociale media druk werd gespeculeerd over een mogelijke blessure bij de Nederlandse middenvelder van Barcelona. Diens vriendin Mikky gaf kort na de 3-1 overwinning van de Catalaanse grootmacht uitsluitsel op haar Instagram Stories.

Op een foto liet de wederhelft van de Barcelona-controleur zien dat er een groot verband zit om de linkerhand. In de daaropvolgende Story is de opgezwollen hand van De Jong te zien met het bijschrift 'Oké, ik weet dat het niet grappig is, maar het is wél grappig'. Naast een lachende emoji zijn vijf emoji's van bijen te zien. De dertienvoudig international van het Nederlands elftal was enkele uren voor de aftrap van het treffen met Napoli gestoken door een bij. Desondanks kon hij gewoon aantreden in de formatie van trainer Quique Setién.

De Jong played with a bandage on his hand, it was swollen due to a bee stung. Mikky, Frenkie's girlfriend cleared it out on IG. pic.twitter.com/QadXTfJh3u — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2020

De Jong groeide vervolgens uit tot één van de uitblinkers aan de kant van Barcelona, dat in de kwartfinale van de Champions League stuit op Bayern München. Onder meer Mundo Deportivo en AS waren lovend over het optreden van de voormalig Ajacied, die totaal geen last leek te hebben van de bijensteek. Volgens Marca kan Barcelona niet meer zonder De Jong: "Frenkie de Jong is het beste nieuws wat Barça zich kan wensen in Lissabon", zo wordt verwozen naar de Final Eight van het miljardenbal in de Portugese hoofdstad.

‘Frenkie de Jong is het beste nieuws wat Barça zich kan wensen in Lissabon’