‘De Ligt is erg lang uit de roulatie en zal veel wedstrijden missen’

Matthijs de Ligt zal lange tijd niet beschikbaar zijn voor Juventus na zijn operatie aan zijn schouder, zo verwacht Tuttosport. De sportkrant uit Turijn meldt dat De Ligt pas weer in november kan spelen voor de Italiaanse topclub. Ook zou De Ligt belangrijke duels met het Nederlands elftal missen. Ergens in de komende dagen zal de twintigjarige Oranje-international onder het mes gaan.

Volgens Tuttosport zal het herstel ongeveer drie maanden in beslag nemen. David Trezeguet, van 2000 tot 2010 spits van la Vecchia Signora, had volgens de berichtgeving van de krant in 2004 een soortgelijke blessure. De Fransman werd in half oktober 2004 geopereerd en speelde pas in januari 2005 weer een wedstrijd voor de Italiaanse grootmacht.

De Ligt kampt al sinds november vorig jaar met de schouderblessure en de laatste weken ging het van kwaad tot erger. De verdediger kon vrijdagavond niet voorkomen dat Juventus in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Olympique Lyon, maar het biedt wel de gelegenheid om onder het mes te gaan. De Ligt schreeuwde het de voorbije weken regelmatig uit van de pijn tijdens wedstrijden en na afloop werd het gewricht meteen ingepakt met ijs.

De stopper erkende in gesprek met Mediaset dat hij enige tijd uit de roulatie zal zijn. "Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld", aldus De Ligt. Mocht de berichtgeving van Tuttosport kloppen, dan zal De Ligt veel wedstrijden missen. Het nieuwe seizoen in de Serie A gaat over iets meer dan een maand van start, in het weekend van 19 en 20 september. De Ligt zou dan ook veel duels voor Oranje missen, zoals de confrontaties met Polen, Italië en Bosnië-Herzegovina in de Nations League in september en oktober.