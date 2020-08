‘Grote schoonmaak bij Juventus: drie grootverdieners staan voor transfer’

Er wacht een grote schoonmaak bij Juventus. De Italiaanse kampioen besloot dit weekend afscheid te nemen van Maurizio Sarri en Andrea Pirlo, die onlangs nog werd gecontracteerd als coach van de Onder-23, door te schuiven naar de hoofdmacht. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat de leiding van Juventus de bezem door de selectie halen.

De uitschakeling in de Champions League door Olympique Lyon is hard aangekomen in Turijn. Naast Sarri moeten nu ook veel spelers rekening houden met een vertrek, zo meldt de roze sportkrant. Andrea Agnelli, voorzitter van la Vecchia Signora, heeft als prioriteit dat de toekomst van de club gewaarborgd blijft, zowel op sportief als op financieel vlak.

Maurizio Sarri - Career in Numbers

Juventus wil daarom afscheid nemen van veel grootverdieners binnen de selectie. De Italiaanse topclub loert naar verluidt nu op meer efficiënte, gemotiveerde, maar vooral goedkope jonge spelers. Agnelli vindt het een absolute noodzaak dat de salariskosten naar beneden gaan en dat er in de komende weken vers bloed in de selectie wordt gepompt.

Sami Khedira, Gonzalo Higuaín en Douglas Costa mogen vertrekken bij Juventus. Het trio verdient op jaarbasis gezamenlijk ongeveer veertig miljoen euro. Danilo en Alex Sandro kunnen ook een transfer maken, maar alleen bij goede aanbiedingen. Ook Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio en Daniele Rugani kunnen de club in de komende weken verlaten, zo luidt de berichtgeving.

Juventus moet onder leiding van Pirlo een nieuwe weg inslaan, maar Gennaro Gattuso, trainer van Napoli, waarschuwt zijn voormalig ploeggenoot. "Hij is de lul nu", grapt de oud-middenvelder in gesprek met de pers na de 3-1 nederlaag tegen Barcelona in de Champions League. "Dat is nou eenmaal de baan. Hij heeft het geluk dat hij bij Juventus kan beginnen, maar een geweldige spelerscarrière is niet genoeg. Je moet hard werken en je gaat niet veel slaap vatten." Pirlo zou volgens La Gazzetta dello Sport diverse aanwinsten op het oog hebben, zoals middenvelders Sandro Tonali (Brescia) en Nicolò Zaniolo (AS Roma).