‘Messi heeft ervoor gezorgd dat zijn transferwaarde met tien miljoen is gedaald’

Barcelona plaatste zich zaterdagavond voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Quique Setién was in het Camp Nou met 3-1 te sterk voor Napoli, dat meer dan vijf maanden geleden nog een 1-1 gelijkspel in eigen huis had afgedwongen. Lionel Messi maakte op heerlijke wijze de 2-0, kreeg een strafschop mee en zag een tweede doelpunt, na een heerlijke pass van Frenkie de Jong, wegens hands afgekeurd worden. Vijf dagen voor de krachtmeting met Bayern München in Lissabon zijn de media in Spanje bijzonder lovend over de manier waarop Messi zijn team op sleeptouw nam.

“Een eerste helft om in te lijsten”, zo schrijft AS. “Als iemand ook maar enige twijfel heeft over wat een topvoetballer in het veld moet doen, is het simpel: hij moet naar de eerste 45 minuten van Messi kijken. In ieder geval tot de vreselijke trap van Kalidou Koulibaly die een penalty tot gevolg had. Messi hield het ook de tweede helft vol, maar het was duidelijk dat hij klachten had. Zijn doelpunt was fabuleus, zigzaggend door de defensie en met een schot bijna vanaf de grond. Een ander doelpunt werd wegens twijfelachtig hands afgekeurd en hij versierde een strafschop in zijn tomeloze strijd om de bal. Hij heeft het ticket naar Lissabon absoluut verdiend.”

“Messi was in de eerste helft veel beter dan na rust”, merkt Marca op. “Een doelpunt, een afgekeurd doelpunt en veel werk in het afdwingen van een strafschop waaruit het derde doelpunt voortkwam. Hij is dichter bij de Messi die alle Azulgrana willen zien.” Sport deelde Messi een negen als beoordeling uit. “Barcelona had Messi nodig om de kwartfinale te bereiken en hij faalde niet. Zijn eerste helft was een combinatie van doelpunten, dribbels en acties die we van Messi gewend zijn. Na de aanslag van Koulibaly hield hij zich meer gedeisd en kwam hij minder in het spel voor.”

Op de voorpagina’s van de kranten in Spanje is het Messi voor en Messi na, al dan niet vergezeld van een foto van de Argentijnse vedette. “Messi wijst de weg naar Lissabon”, zo valt bij Mundo Deportivo te lezen. L’Esportiu: “En nu Bayern München.” Marca: “Messi neemt ze mee naar Lissabon.” Sport: “Naar de kwartfinale!” Alleen op de voorpagina van AS is het succes van Barcelona links beneden weggemoffeld, ‘Messi wil de koning van Barcelona zijn’, en staat men liever stil bij de lessen die Real Madrid moet trekken na de eliminatie in de achtste finales.

Dat het niet de avond van Koulibaly was, werd al snel duidelijk. De verdediger had geen grip op Messi, veroorzaakte een strafschop en kwam niet verder dan één succesvolle tackle en drie balveroveringen. Een hard gelag voor Napoli, dat tachtig miljoen euro voor de Senegalees international vraagt. “Messi heeft er vanavond eigenhandig voor gezorgd dat zijn transferwaarde met tien miljoen euro is gedaald”, zo klinkt het op sociale media. De populaire Twitter-gebruiker Nooruddean zet gekscherend vraagtekens bij de capaciteiten van algemeen directeur Ed Woodward van Manchester United. “Hij probeert al eeuwen tien miljoen pond van de vraagprijs van Jadon Sancho af te krijgen en Messi heeft er zojuist voor gezorgd dat de vraagprijs van Koulibaly is gehalveerd.” Koulibaly wordt massaal als ‘overschat’ bestempeld. “Mijn mening over Koulibaly is na vanavond veranderd. Wat een verschrikking”, zo klinkt het zelfs.

“De spelers hebben herkenbaar voetbal op de mat gelegd en verdienden de overwinning”, vertelde Setién na afloop van het duel. “We wilden meteen het initiatief nemen en dat willen we de komende wedstrijden ook doen. Het was echter niet makkelijk, Napoli is een goed team.” De oefenmeester weet dat Bayern een tegenstander van formaat is. “Bayern heeft zeven keer gescoord tegen Chelsea. Een geweldig elftal, dat zijn wij ook. We gaan het lastig krijgen, maar Bayern ook tegen ons.”

Luis Suárez schat de kansen van Barcelona tegen Bayern in op fifty-fifty. “In één wedstrijd heb je altijd kans en kan het alle kanten op gaan”, benadrukte de aanvaller. “Bayern is een geweldig team en ze zijn zeker een van de kandidaten om het toernooi te winnen. Maar dat geldt voor alle acht teams. We gaan de strijd aan, 90 of 120 minuten. Het beste team wint.”