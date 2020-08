Erik ten Hag lovend na dikke zege Ajax: ‘Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven’

Antony maakte zaterdagavond zijn officieuze debuut voor Ajax in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (6-1). De miljoenenaankoop maakte onderdeel uit van de tweede ploeg die Erik ten Hag na rust in het veld bracht en hij beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet. Antony maakte na een kwartier zijn eerste doelpunt voor Ajax en ook in de slotfase passeerde hij Kostas Lamprou. “Een optreden met perspectief”, vertelde Ten Hag na afloop.

“Ik denk dat hij zijn visitekaartje heeft afgegeven. Het was zijn eerste wedstrijd pas natuurlijk, maar dan nog is het wel lekker om op deze manier te beginnen”, gaf de trainer van Ajax op de persconferentie te kennen. “Ik denk dat hij heeft bevestigd wat wij tijdens trainingen en onze scouts eerder al gezien hebben. Een frivole voetballer, dat is duidelijk, die goed positie kan innemen en mooie goals kan maken.”

Antony liet tegen RKC zien dat hij vanaf de rechterkant graag naar binnen trekt. “Het is zeker een positie waar wij hem willen brengen. Daar heeft hij kwaliteiten, maar ik heb hem ook een paar keer aan de buitenkant gezien”, vervolgde Ten Hag. “Hij had een aardige voorzet die net niet binnen werd gekopt. Dat is een kwestie van trainen, wennen aan ons systeem. Maar het gaat er uiteindelijk vooral om, om hem te laten renderen. Daar krijgt hij de tijd voor, en die moeten we hem ook geven.”

“Antony had niet heel lang nodig om een doelpunt te maken. Hij was heel actief en erg licht. Hij is duidelijk nog zoekende. Hij spreekt geen Nederlands en ook heel gebrekkig Engels. Communiceren met Antony is voor zijn medespelers gewoon heel erg moeilijk”, legde journalist Mike Verweij uit aan De Telegraaf. “Hij kan een smaakmaker worden, het is wel een speler waar je voor naar het stadion komt.”

Ajax maakt op Ten Hag een fitte indruk. “We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau”, verzekerde de trainer. “Hier en daar kon de afstemming beter, maar dat is ook logisch. Maar ik heb mooie aanvallen gezien en we hebben ook defensief goed gespeeld. De verwachtingen moeten ook niet te hoog liggen. Na vijf maanden voetballen zullen mijn spelers ook weer moeten wennen. Maar ik vond het toch enigszins meevallen. Laten we hopen dat dit de basis is waarop we kunnen bouwen.”