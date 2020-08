Messi excelleert en zorgt voor fantastisch affiche in kwartfinale

Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Het elftal van trainer Quique Setién won zaterdagavond in het eigen Camp Nou met 3-1 van Napoli, hetgeen na de 1-1 remise uit de heenwedstrijd voldoende was om zich bij de laatste acht te scharen. Frenkie de Jong deed bij de Catalaanse grootmacht negentig minuten mee, terwijl Ludovit Reis debuteerde in de wedstrijdselectie. Barcelona staat volgende week in de kwartfinale in Lissabon tegenover Bayern München, dat zich ontdeed van Chelsea.

Het eerste duel tussen beide teams eindigde in februari in Italië in een 1-1 gelijkspel, waardoor Barcelona met een prima uitgangspositie begon aan de return. De Catalanen moesten het vanavond wel stellen zonder Arturo Vidal en Sergio Busquets, die beiden geschorst waren; Frenkie de Jong speelde als linkshalf en werd op het middenveld ondersteund door Ivan Rakitic en Sergi Roberto. De eerste grote kans was na amper twee minuten voetballen voor Napoli: Dries Mertens schoot de bal uit de stuit tegen de paal. De Italianen begonnen zo brutaal aan de wedstrijd, maar het was Barcelona dat in de tiende minuut de scoren wist te openen. Clément Lenglet kopte raak uit een hoekschop van Rakitic en bracht de thuisploeg zo aan de leiding, al claimde Napoli nog wel tevergeefs een overtreding van de Franse verdediger in de zestien: 1-0.

Halverwege de eerste helft liep Barcelona verder weg van Napoli. Messi zette aan voor een actie, waarna de Argentijnse superster leek te struikelen. Hij herstelde zich echter goed en vond uiteindelijk half liggend de verre hoek: 2-0. Messi scoorde rond het halfuur opnieuw na een fraaie assist van De Jong met de buitenkant van de voet, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd omdat de vedette hands zou hebben gemaakt. In de slotfase van de eerste helft viel de 3-0 alsnog. Kalidou Koulibaly verslikte zich in Messi, die in de zestien verrassend voor de verdediger van Napoli was gekropen, waarna de strafschop die volgde onberispelijk werd benut door Luis Suárez.

Daarmee leek de ruststand bereikt, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd wist Napoli toch nog wat terug te doen. Dries Mertens werd in de rug gelopen door Rakitic, waarna arbiter Cüneyt Cakir naar de stip wees en Lorenzo Insigne vanaf elf meter geen fout maakte: 3-1. Het doelpunt gaf de formatie van coach Gennaro Gattuso moraal en zorgde ervoor dat Barcelona in de eerste fase na de onderbreking achteruit werd gedrukt. Insigne kopte in de handen van Marc-André ter Stegen, maar verder wist Napoli amper gevaarlijk te worden voor het doel van de Catalanen.

Barcelona kreeg gaandeweg de tweede helft weer wat meer controle, waardoor de wedstrijd enigszins leek dood te bloeden. Gattuso greep twintig minuten voor tijd in met het inbrengen van onder anderen Hirving Lozano en de voormalig PSV’er was direct gevaarlijk: op aangeven van Insigne kopte hij in kansrijke positie over. Tien minuten voor tijd leek Arek Milik, een andere invaller aan de kant van Napoli, met een rake kopbal alsnog voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar de voormalig Ajacied werd teruggefloten vanwege buitenspel. Napoli raakte daarna nog een keer de paal, maar kwam uiteindelijk niet meer in de buurt van een comeback. Reis bleef bij Barcelona negentig minuten op de bank.