Meesterlijke Robert Lewandowski maakt opnieuw gehakt van Chelsea

Bayern München heeft zaterdagavond de kwartfinale van de Champions League bereikt. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick tegen Chelsea geen moment in de problemen en toonde opnieuw zijn absolute topvorm: 4-1. Eind februari had Bayern zich al een uitstekende uitgangspositie verschaft door met 0-3 te winnen in Londen. Robert Lewandowksi was opnieuw de absolute uitblinker met twee goals en twee assists. De Poolse centrumspits was in de twee confrontaties met Chelsea bij alle zeven (!) goals van Bayern betrokken met een doelpunt dan wel assist.

Bayern had zich duidelijk voorgenomen direct een einde te willen maken aan alle illusies van Chelsea. De Duitsers kwamen flitsend uit de startblokken en forceerden al na tien minuten een strafschop. Robert Lewandowski werd neergehaald door doelman Willy Caballero, op het moment dat de spits de goalie wilde omspelen. Lewandowski maakte er vanaf elf meter zelf 1-0 van. Dom balverlies van Mateo Kovacic ten koste van Thomas Müller leidde even later de 2-0 in. Müller bracht de bal tot Lewandowski, die in de zestien Ivan Perisic in staat stelde van dichtbij te scoren.

De tweestrijd was daarmee lang en breed beslist, al bleef Chelsea het wel proberen. The Blues dachten al snel de aansluitingstreffer te maken, toen Callum Hudson-Odoi de bal van grote afstand prachtig in de hoek krulde. Het doelpunt werd echter afgekeurd omdat de aanvaller in de aanloop buitenspel had gestaan. Op slag van rust viel de 2-1 alsnog: Manuel Neuer verwerkte een lage voorzet van Emerson Palmieri zwak en duwde de bal zomaar voor de voeten van Tammy Abraham, die van dichtbij intikte: 2-1.

Vlak na rust dook Mason Mount vrij op voor Neuer, die ditmaal wél adequaat ingreep en voorkwam dat de aanvallende middenvelder uit een lastige hoek kon scoren. In het restant van de tweede helft was Bayern veruit de betere ploeg. Müller mikte in volledig vrije positie nipt over na een goede voorzet van Alphonso Davies, terwijl Thiago Alcántara een kopbal van dichtbij er niet in kreeg. Een klein kwartier voor tijd was het wél raak voor Bayern. Lewandowski leverde op de linkerflank vanaf de achterlijn een perfecte voorzet af op Corentin Tolisso, die compleet over het hoofd werd gezien door de Chelsea-defensie en rustig binnen volleerde: 3-1. Lewandowski kopte in de slotfase zelf de 4-1 binnen uit een voorzet van Álvaro Odriozola.