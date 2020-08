Oguzhan Özyakup oogst zeer veel lof met groot financieel offer

Oguzhan Özyakup is akkoord gegaan met een flinke salarisverlaging bij Besiktas, zo melden diverse Turkse media zaterdagavond. Het jaarsalaris van de 28-jarige middenvelder, die het afgelopen seizoen een halfjaar op huurbasis voor Feyenoord speelde, is namelijk in onderling overleg verlaagd naar 1,2 miljoen euro. Özyakup stond oorspronkelijk voor 2,5 miljoen euro per jaar op de loonlijst bij de grootmacht uit Istanbul.

Besiktas verkeert financieel in zeer zwaar weer en moest deze zomer al onder meer afscheid nemen van Burak Yilmaz. De ervaren spits verdiende eveneens tweeënhalf miljoen euro per jaar in het Vodafone Park en mocht transfervrij vertrekken naar het Franse Lille OSC, ondanks een doorlopend contract.

Özyakup werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een vertrek bij Besiktas, maar de kans lijkt plots een stuk groter dat hij de Zwarte Adelaars ook volgend seizoen zal dienen. De geboren Zaandammer heeft overeenstemming bereikt met Besiktas over een salarisverlaging van liefst 1,3 miljoen euro en bewijst zijn werkgever daarmee een grote dienst.

Özyakup, die sinds 2012 voor Besiktas speelt en nog contract voor twee seizoenen heeft bij de club, wordt op social media bedolven onder de complimenten. “Het kind van Besiktas”, zo reageert een fan op Twitter bijvoorbeeld op de salarisverlaging. Ook veel anderen spreken hun waardering en bewondering uit voor de geste van de 43-voudig international van Turkije.