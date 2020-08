‘Cavani is akkoord met voorstel van 15,5 miljoen en gaat Champions League in’

Edinson Cavani is hard op weg naar Benfica, zo verzekeren diverse Portugese media zaterdagavond. Volgens onder andere A Bola en Record is de Uruguayaanse aanvaller akkoord gegaan met een contractvoorstel voor drie jaar. Cavani strijkt transfervrij neer in het Estádio da Luz.

De 33-jarige spits liep deze zomer uit zijn contract bij Paris Saint-Germain en werd vervolgens gelinkt aan tal van clubs. Onder andere Atlético Madrid, Internazionale, AS Roma en zelfs Leeds United werden de afgelopen weken genoemd als gegadigde voor El Matador, maar die lijkt zijn zinnen nu te hebben gezet op een avontuur in Lissabon. Volgens A Bola heeft Cavani zijn jawoord gegeven aan Benfica, al zijn partijen het nog niet helemaal eens over het salaris dat Cavani gaat toucheren.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Record heeft Benfica Cavani een jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro én een tekenbonus van acht miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Trainer Jorge Jesus bevestigt tegenover diezelfde krant dat Benfica momenteel hard werkt aan de komst van Cavani. "We weten dat het financieel geen eenvoudige klus is, maar de president doet er alles aan", verzekert Jesus.

Mocht Cavani in zee gaan met Benfica, dan lonkt voor de ex-speler van Danubio FC, Palermo, Napoli en Napoli een avontuur in de Champions League. Benfica eindigde het afgelopen seizoen namelijk op een tweede plaats in de Portugese competitie, waardoor het team van Jesus komend seizoen zal instromen in de derde voorronde van de Champions League.