Antony laat zich direct gelden bij debuut; Stekelenburg gaat in de fout

Ajax heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met 6-1 gewonnen van RKC Waalwijk. Bij de Amsterdammers maakte recordaanwinst Antony zijn officieuze debuut. De Braziliaanse vleugelspits deed direct van zich spreken door de vierde én vijfde treffer van Ajax voor zijn rekening te nemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag was heer en meester, maar moest door een foute inschatting van doelman Maarten Stekelenburg bij een hoekschop wél een tegentreffer incasseren.

Stekelenburg maakte na negen jaar afwezigheid zijn rentree in de basis bij Ajax. De 37-jarige goalie zag hoe Zakaria Labyad in de openingsfase het doel van collegakeeper Etienne Vaessen onder vuur nam met een vrije trap, die van grote afstand vol op de paal ging. In de twintigste minuut was het wél raak voor de Amsterdammers. Quincy Promes zette in de zestien een een-twee op met Dusan Tadic, waarna eerstgenoemde Traoré vlak voor de doellijn liet intikken: 1-0.

RKC stichtte zelf eenmaal gevaar, door Mario Bilate in de diepte te aan het werk te zetten. De aanvaller kwam echter in een lastige hoek uit voor het doel van Ajax, waardoor Stekelenburg vrij eenvoudig redde. De tien nieuwe veldspelers die Ten Hag in de rust in het veld bracht hadden slechts twee minuten nodig om een doelpunt te produceren. Klaas-Jan Huntelaar was er als de kippen bij om de bal in te tikken, nadat Jurgen Ekkelenkamp knap de achterlijn had gehaald en laag voorzette: 2-0.

Ekkelenkamp tekende vijf minuten later zelf voor de 3-0, door een hoekschop van Razvan Marin bij de eerste paal binnen te koppen. Net daarvoor slaagde Noa Lang er niet in om het doel van heel dichtbij te vinden na een uitstekende pass van Huntelaar. Ajax bleef gretig en maakte enkele minuten later ook de vierde van de avond. Huntelaar zette op de rechterflank Antony aan het werk, die in volledige vrijheid naar binnen kwam en de bal met links onder doelman Kostas Lamprou door schoof: 4-0. RKC deed een kwartier voor tijd wat terug. Stekelenburg dacht de bal uit een hoekschop te kunnen vangen, maar kwam te laat en zag Teun van Grunsven raak koppen: 4-1.

In de absolute slotfase produceerde Ajax nog eens twee doelpunten. Antony dook in de 88ste minuut alert op bij de eerste paal en kon zo een lage voorzet van Nicolás Tagliafico intikken: 5-1. RKC gaf veel ruimte weg en kon daardoor niet voorkomen dat Huntelaar op aangeven van Lang de 6-1 in de kruising joeg.