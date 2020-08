Onduidelijkheid over positie Frenkie de Jong na communiqué UEFA

Barcelona begint vanavond met Frenkie de Jong in de basis aan de return tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League. De verwachting in de Spaanse media was dat de Oranje-international de geschorste Sergio Busquets zou vervangen op de nummer zes-positie, maar volgens de UEFA speelt De Jong gewoon als halfspeler en zal Ivan Rakitic fungeren als controlerende middenvelder. Ludovit Reis zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Catalanen. De heenwedstrijd in Italië eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Napoli en Barcelona speelden op 25 februari in het Stadio San Paolo met 1-1 gelijk door doelpunten van Dries Mertens en Antoine Griezmann. De Catalanen beginnen zodoende met een degelijke uitgangspositie aan de return in het Camp Nou, maar kampen wel met wat personele problemen. Arturo Vidal werd in Napels met rood van het veld gestuurd, terwijl Busquets zijn derde gele kaart dit seizoen kreeg, waardoor beide middenvelders vanavond geschorst zijn.

Media in Spanje verwachtten dat trainer Quique Setién de afwezigheid van Busquets zou oplossen met De Jong op de nummer zes-positie, maar de Nederlander lijkt gewoon als halfspeler te gaan spelen. Rakitic zal op de positie van Busquets komen te staan, terwijl Sergi Roberto het middenveld completeert. Voorin krijgt Griezmann de voorkeur boven onder anderen Ansu Fati; achterin heeft Setién geen verrassingen in petto.

Bij Napoli is het een zeer grote meevaller dat Lorenzo Insigne gewoon van de partij is. De sterspeler van de Napolitanen kampten de voorbije dagen met spierklachten, maar is toch op tijd hersteld om te spelen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

Opstelling Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne