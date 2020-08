Juventus stunt met aanstelling Andrea Pirlo (41) als hoofdtrainer

Andrea Pirlo is de nieuwe trainer van Juventus, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht zaterdagavond via de officiële kanalen. De 41-jarige oud-middenvelder is de opvolger van Maurizio Sarri, die eerder op de dag ontslagen werd, en heeft voor twee seizoenen getekend. Pirlo was pas onlangs aangesteld als trainer van de beloften bij Juventus.

De aanstelling van Pirlo als nieuwe eindverantwoordelijke van Juventus mag gerust een stunt worden genoemd. De oud-middenvelder heeft geen ervaring als trainer, maar krijgt desondanks het volste vertrouwen van president Andrea Agnelli. Pirlo was tussen 2011 en 2015 als voetballer actief voor de formatie uit Turijn en werd amper twee weken geleden aangesteld als trainer van Juventus Onder-23.

De afgelopen uren werden in Italië onder anderen Lazio-coach Simone Inzaghi en de momenteel clubloze Mauricio Pochettino in verband gebracht met het trainerschap van Juventus,. De clubleiding van la Vecchia Signora heeft er echter voor gekozen om zijn lot in handen van de 41-jarige Pirlo te leggen.

Pirlo lijkt bij Juventus voor een grote taak te staan, ondanks dat de club afgelopen seizoen voor de negende maal op rij landskampioen van Italië werd. Onder Sarri was het voetbal vaak matig en werden onder meer in de Champions League geen potten gebroken. Vrijdag werd Juventus in de achtste finales van het miljardenbal uitgeschakeld door Olympique Lyon, dat in Turijn weliswaar met 2-1 verloor, maar door de 1-0 zege uitheenwedstrijd toch doorstootte.