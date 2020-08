Ronaldo komt vier uur na ontslag Sarri met zeer opzienbarend statement

Cristiano Ronaldo is ongeveer vier uur nadat Maurizio Sarri werd ontslagen als trainer van Juventus met een opzienbarend statement op de proppen gekomen. De Portugese vedette van de Italaianse grootmacht reflecteert daags na de uitschakeling door Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League op het voorbije seizoen, maar rept opvallend genoeg met geen woord over Sarri.

Met de uitschakeling door Lyon kwam vrijdagavond abrupt een einde aan het seizoen van Juventus. Ronaldo schonk de formatie uit Turijn met twee doelpunten weliswaar een 2-1 zege, maar dat was na de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd onvoldoende om de volgende ronde te bereiken. Sarri werd zaterdagmiddag ontslagen door Juventus, ondanks dat hij la Vecchia Signora in zijn debuutjaar naar de Italiaanse landstitel leidde.

"Het seizoen 2019/20 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie, tijd om de ups en downs te analyseren, want kritisch nadenken is de enige manier om te verbeteren", schrijft Ronaldo op Instagram. "Een grote club als Juventus moet altijd denken als de beste ter wereld, werken als de beste ter wereld, zodat we onszelf een van de beste en grootste clubs ter wereld mogen noemen. Het opnieuw winnen van de Serie A in zo'n moeilijk jaar is iets waar we erg trots op zijn."

De 35-jarige aanvaller lijkt content met zijn eigen prestaties dit seizoen. "Persoonlijk is het maken van 37 goals voor Juventus en 11 voor het Portugese nationale team iets waardoor ik de toekomst tegemoet ga met hernieuwde ambitie en de wens om het elk jaar beter en beter te blijven doen. Maar de fans eisen meer van ons. Ze verwachten meer van ons. En we moeten dat waarmaken, we moeten aan de hoogste verwachtingen voldoen. Moge deze korte vakantie ons allemaal in staat stellen om de beste beslissingen voor de toekomst te nemen en sterker en meer toegewijd dan ooit terug te komen", besluit Ronaldo, die opvallend genoeg dus geen woord wijdt aan de samenwerking met Sarri of diens ontslag.