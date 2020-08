Schmidt enthousiast over opmerkelijk experiment: ‘Voor hem geen probleem’

PSV speelde zaterdag voor het eerst in precies vijf maanden weer eens een wedstrijd. Op bezoek bij de Duitse laagvlieger SC Verl werd met 0-3 gewonnen dankzij een loepzuivere hattrick van Noni Madueke. "Geen verrassing", zegt trainer Roger Schmidt na afloop tegenover het Eindhovens Dagblad over de achttienjarige uitblinker.

De eerste twee doelpunten van Madueke waren relatief eenvoudige intikkers, maar de derde treffer van de Engelsman getuigde van grote klasse. Madueke kwam vanaf rechts naar binnen, zette met een kapbeweging de voltallige defensie van Verl opzij en maakte het met zijn mindere rechter af. "Hij maakte al veel goals op de training", zegt Schmidt. "Hij voelt zich prettig helemaal voorin en hoeft dan niet als buitenspeler te fungeren. Noni timet vaak goed en heeft gevoel voor de ruimtes. Over zijn mentaliteit ben ik ook te spreken. Hij vecht voor zijn plek in het team en weet situaties vaak goed te lezen."

Schmidt posteerde tegen Mauro Júnior, normaliter een aanvallende middenvelder, opvallend genoeg als linksback tegen de Duitse vierdedivisionist. "Voor Mauro Júnior is het een vreemde positie en hij kan daar positioneel verbeteren", weet Schmidt, die toch enthousiast is over het tactische experiment. "Mauro is een speler die aan de bal goed functioneert, in de een tegen een sterk is en keihard werkt. Voor hem was het geen probleem om daar te spelen."

Het was het eerste oefenduel voor PSV deze voorbereiding, nadat de eerste geplande wedstrijd tegen UNA werd afgelast. "Het was op de eerste plaats fijn om mijn team weer eens in een wedstrijdshirt te zien", zegt Schmidt. "Ondanks de hitte zag ik veel motivatie. Zeker voor rust hadden we goede momenten en maakten we een aantal mooie goals. We hadden een goed gevoel voor de momenten waarop we moesten pressen en de momenten waarop we de tegenstander op eigen helft konden houden. We konden dat spel niet de hele helft spelen na deze week en in deze hitte, maar ik zag dingen die vanuit de training zijn vertaald naar de wedstrijd. Daar ben ik tevreden over. Het liep de tweede helft minder vloeiend, maar ik weet dat het na deze trainingsweek in deze hitte lastig is."