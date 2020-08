32-voudig international maakt absolute toptransfer binnen Turkse competitie

Hasan Ali Kaldirim heeft een zeer fraaie transfer te pakken. De dertigjarige linkervleugelverdediger heeft zaterdagavond namelijk zijn overgang van Fenerbahçe naar stadsgenoot Istanbul Basaksehir afgerond. Kaldirim vertrok deze maand transfervrij bij Fenerbahçe en heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan de landskampioen van Turkije.

De linkerverdediger maakt zodoende promotie binnen de Süper Lig. Istanbul Basaksehir werd afgelopen seizoen immers landskampioen van Turkije en zal zodoende volgend seizoen instromen in de groepsfase van de Champions League, terwijl Fenerbahçe teleurstellend zevende eindigde en zodoende naast Europees voetbal greep.

Kaldirim was sinds de zomer van 2012 actief voor Fenerbahçe. De 32-voudig international van Turkije kwam in acht seizoenen voor de Gele Kanaries tot 246 officiële wedstrijden, waarin hij 8 doelpunten wist te maken en 31 assists verzorgde. Hij won drie prijzen met Fenerbahçe: de Turkse Beker in 2013 en de landstitel en de Super Cup in 2014. In zijn laatste seizoen miste Kaldirim de nodige wedstrijden vanwege een voetblessure, maar kwam hij desondanks in alle competities nog tot twintig optredens.

Bij Istanbul Basaksehir moet Kaldirim, die overigens werd geboren in Duitsland en eerder in zijn carrière voor TuS Koblenz, 1.FC Kaiserslautern, 1. FSV Mainz en Kayserispor speelde, de opvolger van Gaël Clichy worden. Laatstgenoemde was de voorbije drie seizoenen de vaste linksback van de Uilen, maar liep deze zomer uit zijn contract en is inmiddels vertrokken. Voormalig PSV’er Aziz Behich staat ook onder contract bij Istanbul Basaksehir en is eveneens een optie op de linksbackpositie voor trainer Okan Buruk.