Noni Madueke (18) geeft met hattrick visitekaartje af aan Roger Schmidt

PSV heeft zaterdagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in het oefenduel bij het Duitse Verl. De ploeg van trainer Roger Schmidt won met dank aan uitblinker Noni Madueke, die alle doelpunten voor zijn rekening nam, met 0-3 van de vierdedivisionist. Het was het eerste officiële oefenduel van PSV, nadat de wedstrijd tegen UNA vanwege een coronageval bij de amateurclub was afgelast.

In de 21ste minuut was het voor het eerst raak voor PSV. Denzel Dumfries bereikte met een lage harde voorzet Madueke, die de bal in de zestien rustig controleerde en vervolgens rustig in de linkerhoek schoof: 0-1. Vier minuten na de openingstreffer scoorden de Eindhovenaren opnieuw. Ditmaal vond Bruma in de diepte Sam Lammers, die de bal oog in oog met de doelman van Verl nog net opzij kon leggen naar Madueke. De achttienjarige Engelsman kon voor open doel vervolgens onmogelijk missen: 0-2.

Daar bleef het niet bij voor de jonge aanvaller van PSV, die in 2018 over werd genomen van Tottenham Hotspur, want vlak voor rust volgde het mooiste doelpunt van de middag. Madueke ontving de bal op de rand van de zestien, omspeelde zijn directe tegenstander met een kapbeweging, en maakte het vervolgens koelbloedig af: 0-3.