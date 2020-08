Ajax begint met één zomerse aanwinst aan oefencampagne tegen RKC

Maarten Stekelenburg maakt zaterdagavond zijn officiële rentree bij Ajax. De 37-jarige doelman krijgt van trainer Erik ten Hag een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk, die om 18.45 uur van start gaat. Stekelenburg is de enige zomerse aanwinst van Ajax die start; Antony zit op de bank, terwijl Mohammed Kudus nog niet tot de selectie behoort.

Stekelenburg werd deze zomer door Ajax overgenomen van Everton. De ervaren keeper is in principe tweede doelman, maar staat bij afwezigheid van André Onana, die lichte enkelklachten heeft, onder de lat. Verder valt op dat Zakaria Labyad na een zware hamstringblessure zijn rentree in de basis maakt; de Nederlandse Marokkaan speelt als nummer tien voor Edson Álvarez en Ryan Gravenberch.

Lisandro Martínez staat bij afwezigheid van Nicolás Tagliafico opgesteld als linksback, terwijl Noussair Mazraoui aan de rechterkant van de verdediging staat. Sergiño Dest behoort niet tot de wedstrijdselectie vanwege een lichte voetblessure. Het centrum wordt geformeerd door Perr Schuurs en Daley Blind. Voorin staat Lassina Traoré in de spits; de Burkinees wordt geflankeerd door Dusan Tadic en Quincy Promes.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Álvarez, Labyad, Gravenberch; Tadic, Traoré, Promes

Reserves Ajax: Scherpen, Jurriën Timber, Tagliafico, Rensch, Eiting, Marin, Van de Beek, Ekkelenkamp, Antony, Lang, Huntelaar

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Wouters, Nieuwpoort; Augustijns, Bakari, Nöstlinger; Tahiri, Bilate, Efmorfidis

Reserves RKC Waalwijk: Grim, Lamprou, Van der Venne, Mulder, El Haddouti, Daneels, Min, Langras, Van Grunsven