AZ houdt twee dagen voor Champions League-loting nog altijd adem in

AZ heeft nog geen duidelijkheid gekregen van de UEFA wat betreft de protesten van de Alkmaarders tegen het besluit van de KNVB om Ajax het beste Champions League-ticket toe te kennen. Algemeen directeur Robert Eenhoorn laat zaterdag aan Voetbal International weten dat bericht van de Europese voetbalbond vooralsnog is uitgebleven.

AZ toonde zich de afgelopen maanden verbolgen door de beslissing van de KNVB om na de stopzetting van de Eredivisie Ajax het beste toegangsbewijs voor het miljardenbal te geven. De Amsterdammers gingen op dat moment wel aan kop in de Eredivisie, maar deden dit slechts op basis van een beter doelsaldo dan AZ.

Dit was voor Eenhoorn reden om protest in te dienen bij de UEFA. Het oordeel van de bond laat echter op zich wachten, zo blijkt uit de woorden van de directeur. Maandag wordt al geloot voor de tweede voorronde van de Champions League, waarin AZ het als het zo blijft opneemt tegen Besiktas, Rapid Wien of Viktoria Plzen.

AZ zal in totaal met drie tegenstanders af moeten zien te rekenen om het hoofdtoernooi te bereiken. Voor Ajax is er naar alle waarschijnlijkheid direct plaats in de groepsfase, al blijven de Amsterdammers nog wel afhankelijk van de resultaten van het huidige seizoen. Als Napoli of Olympique Lyon de huidige editie van de Champions League wint, moet Ajax ook een voorronde spelen.