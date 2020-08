Oefenwedstrijd ADO Den Haag gaat ondanks coronabesmetting gewoon door

ADO Den Haag laat zaterdagmiddag weten dat er een nieuwe coronabesmetting is vastgesteld in de selectie. Ruim twee weken brachten de Hagenaars al melding van twee positieve coronatests bij een speler en een medewerker van de club. Zaterdag is een nieuwe besmetting aan het licht gekomen bij de club uit de Hofstad.

Om welke speler het gaat is niet bekendgemaakt. De speler in kwestie is inmiddels in quarantaine gegaan en maakt ook geen onderdeel meer uit van de wedstrijdselectie. ADO oefent ondanks deze positieve test zaterdagmiddag ‘gewoon’ tegen Almere City FC. De Hagenaars laten weten dat er volgens het protocol van de KNVB en na overleg met Almere voor is gekozen het duel wel doorgang te laten vinden. De twee ploegen staan vanaf 17.00 uur tegenover elkaar.

ADO is niet de eerste Nederlandse club die zaterdag melding maakt van een positieve coronatest. Willem II kwam zaterdagochtend al naar buiten met een coronabesmetting, waarna ook het oefenduel met IJsselmeervogels werd afgelast. Feyenoord meldde eerder op de dag eveneens een positieve coronatest bij een van zijn spelers.