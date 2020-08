Roger Schmidt kiest voor nieuwe gelegenheidsback bij PSV-vuurdoop

Rodger Schmidt zou onlangs al zijn debuut maken als trainer van PSV in de oefenwedstrijd tegen VV UNA. Dat duel ging door een coronabesmetting bij de tegenstander echter niet door, waardoor de Duitser zaterdagmiddag tegen SC Verl, de club waar hij als speler zeven jaar voor uitkwam, zijn vuurdoop beleeft. Schmidt lijkt ervoor te kiezen om in zijn eerste wedstrijd met slechts drie ‘echte’ verdedigers te gaan spelen.

Schmidt gaat, afgaande op de door PSV naar buiten gebrachte namen, voor een 4-3-3-opstelling of een 3-5-2-opstelling met Lars Unnerstall op doel. Voor de sluitpost komen waarschijnlijk verdedigers Denzel Dumfries, Jordan Teze en Olivier Boscagli te spelen. Zij lijken op de linksbackpositie gezelschap te krijgen van middenvelder Mauro Júnior, die is teruggekeerd van een verhuurperiode bij Heracles Almelo. Vorig seizoen speelde middenvelder Michal Sadílek al verschillende keren links achterin.

Schmidt heeft op zijn middenveld plek ingeruimd voor Pablo Rosario, Érick Gutiérrez en Ritsu Doan. De aanval wordt gevormd door Bruma, Sam Lammers en Noni Madueke. Met onder meer Mohamed Ihattaren, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Cody Gakpo en Jorrit Hendrix heeft de oefenmeester de nodige opties om vanaf de bank in te brengen. Donyell Malen is wel op de weg terug na een zware knieblessure, maar ontbreekt nog in de wedstrijdselectie. Ryan Thomas en Armando Obispo kampen eveneens met fysieke klachten.

PSV speelt tijdens zijn trainingskamp twee oefenwedstrijden. Na het treffen tegen SC Verl, dat om 16.00 uur van start zal gaan, is er zondag nog een vriendschappelijke ontmoeting met KFC Uerdingen 05.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Teze, Boscagli, Mauro; Rosario, Gutiérrez, Doan; Bruma, Lammers, Madueke.