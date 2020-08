Juventus zet Sarri dag na Champions League-eliminatie op straat

Maurizio Sarri is niet langer de trainer van Juventus, zo meldt de club zaterdagmiddag via de officiële kanalen. Het besluit van la Vecchia Signora komt een dag na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door Olympique Lyon. De Italianen waren dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo wel met 2-1 te sterk voor les Gones, maar dit was niet genoeg om de in de heenwedstrijd geleden 1-0 nederlaag weg te poetsen.

Zo komt er ondanks de winst van de Italiaanse landstitel na een jaar alweer een einde aan het dienstverband van Sarri in Turijn. De oefenmeester werd vorig jaar aangesteld als opvolger van Massimiliano Allegri met het doel om Juventus met zijn Sarriball aantrekkelijker te laten voetballen. De grootmacht beleefde echter een bijzonder moeizaam jaar, waarin er ook veel kritiek was vanuit de achterban en de Italiaanse pers.

Juventus werd dus wel voor de negende keer op rij kampioen van Italië, maar kon geen andere prijzen toevoegen aan zijn indrukwekkende palmares. De finale van de Coppa Italia ging verloren tegen Napoli, terwijl Sarri er tegen Lazio ook niet in slaagde om de Supercoppa binnen te slepen. Vanwege de tegenvallende resultaten werd er voor de uitschakeling in de Champions League ook al stevig aan de stoelpoten van Sarri gezaagd en Juventus heeft nu niet lang nodig gehad om een definitieve beslissing te nemen.

Volgens Sky Italia is de sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur clubloze Mauricio Pochettino momenteel de topfavoriet om het stokje over te nemen. Andere kandidaten zijn volgens de berichten uit Italië Zinédine Zidane (Real Madrid), Simone Inzaghi (Lazio) en Sarri’s nog steeds werkeloze voorganger Allegri. Ook Antonio Conte werd in de afgelopen dagen genoemd als mogelijke kandidaat, maar hij benadrukte onlangs dat zijn toekomst bij Internazionale ligt.

Het vertrek van Sarri zou ook het einde van technisch directeur Fabio Paratici bij Juventus kunnen betekenen. Voorzitter Andrea Agnelli heeft naar verluidt een ware ‘revolutie’ in gedachten, waarbij ook Paratici moet vrezen voor zijn baan. Diens rechterhand Federico Cherubini lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke opvolger als er inderdaad besloten wordt om afscheid te nemen van de sportbestuurder.