‘Noussair Mazraoui kan stap maken na deal van ruim half miljard’

AS Roma maakte donderdag melding van de overname van de club door de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin en met het van eigenaar wissel van i Giallorossi is er eindelijk duidelijkheid voor de toekomst. De Romeinen kunnen hun transferplannen voor aankomend seizoen vorm gaan geven en volgens La Gazzetta dello Sport is er op het verlanglijstje van Roma een voorname plek ingeruimd voor Noussair Mazraoui.

De eerste prioriteit voor Friedkin, die een kleine zeshonderd miljoen euro neertelde om Roma over te kunnen nemen van James Pallotta, is het behouden van het huidige geraamte van het elftal. Edin Dzeko is de voornaamste speler die aan boord gehouden moet worden en de routinier lijkt ook van plan om deze zomer in het Stadio Olimpico te blijven. Aan middenvelders Amadou Diawara en Jordan Veretout wordt eveneens getrokken door respectievelijk Arsenal en Napoli, maar een vertrek van dit duo is nog niet concreet in zicht.

De Friedkin Group wil ook gaan investeren in nieuwe spelers en een van de kandidaten om naar Rome te komen is volgens de roze sportkrant Noussair Mazraoui. De naam van de rechtsback van Ajax werd al in een eerder stadium genoemd in de Italiaanse hoofdstad en Roma lijkt de Marokkaans international nog niet vergeten te zijn. De 22-jarige Mazraoui staat er goed op vanwege zijn leeftijd en veelzijdigheid en zou voor om en nabij de tien miljoen beschikbaar zijn.

Naast Mazraoui denkt Roma er ook aan om het middenveld te versterken met Fiorentina-smaakmaker Gaetano Castrovili. De werkgever van Justin Kluivert en Rick Karsdorp is daarnaast niet tevreden over de verrichtingen van doelman Pau López, die vorig jaar nog voor twintig miljoen werd overgenomen van Real Betis. Als vervanger is Atalanta-sluitpost Pierluigi Gollini in beeld. Tot slot zet Roma hoog in op het behouden van de van Manchester United gehuurde Chris Smalling. Een deal voor de verdediger is echter nog niet in zicht, waardoor hij eerder deze week ontbrak in de met 2-0 verloren Europa League-ontmoeting met Sevilla.