Feyenoord maakt melding van positieve coronatest binnen selectie

Bij Feyenoord heeft één speler positief getest op het coronavirus, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De niet nader genoemde speler gaat in quarantaine, behoort zondag niet tot de wedstrijdselectie voor het oefenduel met Sparta Rotterdam en zal de komende tijd niet deelnemen aan de groepstrainingen. Het is de eerste positieve coronatest binnen de selectie van Feyenoord.

Feyenoord meldt dat vanwege de 'AVG-wetgeving en het recht op privacy van haar individuele werknemers' niet bekendgemaakt wordt om wie het precies gaat. Bij Feyenoord werd aanvankelijk nog niet getest, mits spelers klachten hadden. Volgens de protocollen moet er in aanloop naar wedstrijden echter getest worden op het coronavirus.

Om die reden werden de spelers van Feyenoord vrijdag in aanloop naar het oefenduel met Sparta in De Kuip onderworpen aan een coronatest, waar dus uiteindelijk één positieve test uitgekomen is. De selectie van de Rotterdammers kreeg tegelijkertijd ‘coronacollege’ van clubarts Casper van Eijck, virologe Annemiek van der Eijk en IC-arts Diederik Gommers, die in de kleedkamer van trainingscomplex 1908 een uitgebreide uitleg over het virus en de te nemen voorzorgsmaatregelen gaven.

Richting de start van de Eredivisie zal het testen geïntensiveerd worden, zo meldt Feyenoord. De Rotterdammers zijn niet de eerste club waar het coronavirus opduikt, want eerder maakten ADO Den Haag, Vitesse, PEC Zwolle, Willem II en AZ al melding van positieve coronatesten. Bij Ajax zouden volgens De Telegraaf zelfs dertien betrokkenen het coronavirus onder de leden hebben gehad, zo is gebleken uit een bloedtest op antistoffen.