Tegenstander zegt duel met Willem II op laatste moment af na positieve test

Het oefenduel tussen Willem II en IJsselmeervogels dat zaterdagmiddag om 15.00 uur op het programma stond, gaat niet door. De tweede testronde voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd heeft een positieve coronatest opgeleverd aan de zijde van de Tilburgers. Daarop heeft IJsselmeervogels besloten om het oefenduel in het Koning Willem II Stadion te cancelen.

Willem II zou zaterdagmiddag de eerste vriendschappelijke wedstrijd afwerken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uit de tweede testronde is echter gebleken dat een verder niet nader genoemde speler van Willem II het coronavirus onder de leden heeft. IJsselmeervogels heeft na dat nieuws besloten om niet af te reizen naar Tilburg. Willem II traint nu zaterdagmiddag wel achter gesloten deuren.

Het is niet het eerste coronageval bij Willem II, want vorige week maakte de club ook al bekend dat een onbekende speler positief getest had op het coronavirus. “De situatie van de persoon in kwestie wordt volgens protocol door de club nauwlettend in de gaten gehouden. Daarmee volgt Willem II de strikte richtlijnen om het Koning Willem II Stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden”, liet Willem II in een verklaring weten. Op 14 augustus staat voor Willem II het volgende oefenduel op het programma, als VVV-Venlo op bezoek komt.