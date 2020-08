De Jong: ‘Geen fancy speler die opvalt, maar echt van de buitencategorie'

Frenkie de Jong heeft bijna zijn eerste seizoen in dienst van Barcelona achter de rug. De Catalanen moeten alleen nog de eindfase van de Champions League afwerken, waarin de return van de achtste finale tegen Napoli vrijdagavond de eerste horde vormt. In een uitgebreid interview met Trouw toont de 23-jarige middenvelder zich uitermate zelfkritisch als hij terugblikt op zijn eerste jaar in Spanje.

“Vijfenhalf, zes? Zoiets”, antwoordt De Jong als gevraagd wordt naar een cijfer voor zijn eerste seizoen bij Barcelona. De middenvelder speelde voorlopig veertig officiële wedstrijden voor de Catalanen en toont zich tevreden met dat aantal. “Maar qua spel had ik meer moeten brengen. Ik denk dat ik niet veel slechte wedstrijden heb gespeeld, maar er zijn ook niet veel wedstrijden geweest waarin ik echt heb uitgeblonken. Het was gewoon heel vlak. Te vlak.”

De Jong moet het bij Barcelona over het algemeen stellen met een andere positie dan de rol die hij bij Ajax en Oranje bekleedde. Hij constateert dat hij voorheen vaak de eerste middenvelder was die in de opbouw werd aangespeeld, terwijl hij nu ‘hoger’ staat en ‘langer op de bal moet wachten’. “Maar in mij als speler, in mijn natuur, zit dat ik de bal op wil zoeken, de bal wil halen. Daar heb ik erg aan moeten wennen. En nog steeds eigenlijk. Maar goed, ik ben hier nieuw, voetbal bij misschien wel de grootste club ter wereld, met spelers die al tien jaar lang tot de besten ter wereld behoren, dus dan is het niet moeilijk om je even aan te passen.”

Op het middenveld van Barcelona speelt De Jong samen met Sergio Busquets, die hij ‘nog steeds de beste controlerende middenvelder’ noemt. “Als je naar hem kijkt, dan doet hij eigenlijk alles goed. Hij staat positioneel goed, weet waar de bal heen moet en in een positiespel is hij fantastisch. Ik denk dat veel mensen hem verdedigend onderschatten. Hij staat altijd op de goede plek, loopt veel - ook al denken veel mensen van niet - en hij zit er vaak tussen. Busquets is geen fancy speler die opvalt bij het grote publiek, maar hij is wel echt van de buitencategorie”, is De Jong lovend.

Een andere speler die indruk maakt op De Jong, is als vanzelfsprekend Lionel Messi. “Soms, als ik dicht bij hem sta en hij weer eens iets bijzonders doet, denk ik nog vaak: wow”, stelt de middenvelder. Hij zegt dat Messi voor hem ‘altijd al boven de andere voetballers heeft gestaan’ en merkt dat er een groot verschil bestaat tussen hem en de rest van de spelers. “Hij is zo goed, zo slim. Met hem moet je gewoon proberen in goede posities te komen, zodat je hem kunt helpen uit te blinken. Want als hij in die posities kan komen, dan maakt hij altijd het verschil voor je.”