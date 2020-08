Gedroomd vervolg blijft drie dagen na officieus debuut uit voor Xavi Simons

Paris Saint-Germain heeft zijn selectie voor de eindfase van de Champions League bekendgemaakt. Kylian Mbappé en Marco Verratti, wiens inzetbaarheid twijfelachtig is, maken deel uit van het keurkorps van trainer Thomas Tuchel, terwijl ook Mitchel Bakker van de partij is. Xavi Simons, die afgelopen woensdag in de oefenwedstrijd tegen FC Sochaux (1-0 zege) zijn officieuze debuut maakte, heeft geen plek gekregen in de selectie.

Heel verrassend is de afwezigheid van Simons overigens niet, want hij behoorde tegen FC Sochaux voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Tuchel liet veel grote namen afgelopen woensdag buiten zijn keurkorps en bracht een B-garnituur binnen de lijnen. Bakker maakte tegen FC Sochaux overigens ook minuten en kwam evenals Simons als invaller binnen de lijnen. De Nederlandse vleugelverdediger kon in de finales van de Coupe de France (1-0 zege tegen Saint-Étienne) en de Coupe de la Ligue (0-0, na strafschoppen gewonnen van Olympique Lyon) rekenen op basisplaatsen.

Diens concurrent Juan Bernat is nu echter ook weer fit en is opgenomen in de selectie voor de laatste fase van de Champions League. Ook Mbappé (enkelblessure) en Verratti (kuitblessure) hebben een plekje gekregen, maar hun inzetbaarheid is nog twijfelachtig. Ángel Di Maria maakt eveneens deel uit van de selectie, ondanks dat hij voor de kwartfinale tegen Atalanta nog geschorst is. PSG slaat de tenten op in Faro en neemt het op woensdag 12 augustus in het Estádio Da Luz op tegen Atalanta.

De volledige selectie van PSG: Bakker, Bernat, Bulka, Choupo-Moting, Dagba, Di Maria, Diallo, Draxler, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Navas, Paredes, Pembele, Mbappé, Mbe Soh, Neymar, Rico, Ruiz, Sarabia, Thiago Silva en Verratti.