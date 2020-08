Gullit sluit verstrekkende gevolgen van CL-eliminatie voor Ronaldo niet uit

Juventus werd vrijdagavond geëlimineerd in de achtste finale van de Champions League. La Vecchia Signora was met 2-1 te sterk voor Olympique Lyon, maar dat was niet voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Cristiano Ronaldo was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van Juventus en Ruud Gullit sluit niet uit dat dit misschien wel de laatste wedstrijd in de carrière van de 35-jarige Portugese aanvaller was.

Gullit krijgt als analist van beIN Sports de vraag of hij denkt dat de wedstrijd tegen Olympique Lyon de laatste in de loopbaan van Ronaldo was. “Oef, dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij in zijn hoofd heeft. Hij wil herinnerd worden als de beste voetballer aller tijden, maar dat is lastig. Ronaldo leeft in een tijdperk met Lionel Messi. Als Ronaldo in zijn eentje was geweest, was hij natuurlijk de beste voetballer”, geeft Gullit te kennen.

“Ik weet niet wat hij wil doen. Misschien zegt hij wel: ‘Oké, het is genoeg’. Het hangt er vanaf hoe zijn fysieke gesteldheid is. Maar ik weet dat hij een absolute professional is. Hij is een winnaar en maakt ieder team beter. Maar ook Ronaldo wordt ouder”, stelt Gullit. Het contract van Ronaldo bij Juventus loopt voorlopig nog door tot medio 2022. France Football schreef afgelopen week dat de Portugese aanvaller eigenlijk zijn zinnen had gezet op een transfer naar Paris Saint-Germain, maar dat de coronacrisis hier een streep door zette.

Het Franse tijdschrift deed uit de doeken dat Ronaldo uitermate geïrriteerd was na de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou, die weliswaar in oktober met 2-1 gewonnen werd. Juventus wist echter niet te overtuigen en dat zorgde bij de aanvaller voor dusdanige irritaties, dat een vertrek uit Italië door zijn hoofd spookte. Op basis van ‘naasten van Ronaldo’ werd gemeld dat hij droomde van een overstap naar PSG, waar hij dolgraag zou willen samenwerken met Neymar en Kylian Mbappé.