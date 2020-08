Waarschuwing voor Ajax: ‘Op de korte termijn wordt het wel ontzettend lastig’

Ajax treedt zaterdagavond in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk voor het eerst aan zonder Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft de Amsterdammers deze zomer verlaten voor Chelsea. Joey van den Berg denkt dat er wel weer een nieuwe topper opstaat bij Ajax, maar voorspelt tegelijkertijd dat de creativiteit van Ziyech niet zo makkelijk te vervangen is.

Van den Berg speelde met Ziyech samen bij sc Heerenveen, waar hij in de woorden van de nu 34-jarige middenvelder een ‘aanstormend talent’ was. “Nu is hij een bepalende speler. In de kwaliteit van de keuzes die hij maakt, heeft hij zich bij Twente en Ajax zo sterk doorontwikkeld. Hij maakt van niets iets en beslist de meerderheid van de wedstrijden. Voor Twente destijds, en Ajax nu helemaal, komt het vertrek harder aan”, zegt Van den Berg in gesprek met het Algemeen Dagblad. De inmiddels als profvoetballer gestopte middenvelder merkt op dat spelers tegen Ziyech opkijken.

“Dan maak je extra meters en lever je meer ballen bij hem in, met de wetenschap dat hij van niets iets maakt en wedstrijden voor je beslist. Met zulke indrukwekkende cijfers is het des te bijzonderder dat hij tot nu bij Ajax zat. Hij bleef volledig geloven in een topclub. Die kwaliteit heeft niet iedereen. En Hakim onderbouwt dat ook nog eens met voetballende kwaliteiten”, stelt Van den Berg, die tegenwoordig voor hoofdklasser MVV Alcides speelt. Hij denkt dat andere spelers nu misschien ‘onbevangener’ gaan spelen. “En bij Ajax lopen er zoveel met potentie. Er zal straks echt wel een nieuwe topper opstaan.”

“De club heeft ook bewezen te weten wat er nodig is om mee te doen in Europa. Ik heb er vertrouwen in dat Ajax en de trainer zijn vertrek op den duur opvangen, maar op de korte termijn wordt het wel ontzettend lastig. Doordat zijn blik altijd naar voren is gericht, creëert hij dingen die anderen niet kunnen. Die grote mate van creativiteit haal je niet een-twee-drie terug”, aldus Van den Berg. Hij krijgt bijval van René Hake, die als trainer van FC Twente het vertrek van Ziyech naar Ajax moest opvangen.

Hake, die tegenwoordig de leiding heeft bij Jong FC Utrecht, stelt dat hij ‘doelgerichtheid, creativiteit en eerzucht’ kwijtraakte. Toch kan je het vertrek van een dergelijke speler volgens de oefenmeester opvangen door ‘anders te gaan spelen’. “Dat deden wij met Fredrik Jensen. Dat was meer een lopende middenvelder. Daardoor vulden we het iets anders in, maar we eindigden wel in de play-offs voor Europees voetbal.”