Kranten vatten seizoen Eden Hazard samen: ‘Dat deed hij ontelbare minuten’

Real Madrid speelde vrijdagavond zijn allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Het team van Zinédine Zidane verloor opnieuw met 2-1 van Manchester City in de Champions League en strandde derhalve in de achtste finales van het toernooi. Ofschoon Raphaël Varane met twee blunders een groot aandeel had in het echec van de Koninklijke, zijn de media in Spanje ook kritisch op de verrichtingen van Eden Hazard. De aankoop van honderd miljoen euro was ook in het Etihad Stadium geen schim van de speler die hij ooit bij Chelsea was. “Hij was de inzet van Zidane, maar hij stelde teleur.”

“Er werd veel meer verwacht van Hazard, die de voorkeur kreeg boven Marco Asensio en Vinícius Junior. Vooral de afwezigheid van de Braziliaan op het veld was discutabel. Hij kwam ook niet als invaller binnen de lijnen, zelfs niet met vijf wisselbeurten”, betreurt Marca. “Hazard sluit een bijzonder teleurstellend seizoen af met een wedstrijd waarin hij slechts een enkele keer zijn klasse liet zien en vooral opviel door ontelbare minuten geen onderdeel van het team te zijn. Hij was al ver voor zijn wissel in de 83e minuut niet meer van toegevoegde waarde. Hij zal zich komend seizoen moeten revancheren.”

Sport deelt Hazard een drie uit: alleen Raphaël Varane, die twee doelpunten weggaf, kreeg met een twee een lagere beoordeling. “Hij had veel moeite om in de wedstrijd te komen en dat voelde Real Madrid. Hij liet zich pas in de twintigste minuut zien. Hij wisselde matige met slechte momenten af, al liet hij soms zijn klasse zien. In de tweede helft gaf hij geen tekenen van leven. Hazard was fysiek gezien niet klaar voor een dergelijke wedstrijd en zijn wissel was dan ook volkomen terecht.”

Ook AS heeft zo zijn bedenkingen, al snapt men de keuze van Zidane. “Alleen een combinatie met Karim Benzema in de twintigste minuut mondde uit in een grote kans. En een minuut later een schot waar Ederson redding op moest brengen”, somt de Madrileense sportkrant op. “In de tweede helft raakte Hazard pas in de 65e minuut de bal aan. Het kan zijn dat hij nog niet klaar voor deze wedstrijd was, maar Zidane zal ongetwijfeld gedacht hebben dat in zo’n belangrijke wedstrijd, waarin de toekomst in de Champions League op het spel stond, een smaakmaker in potentie als Hazard niet mocht ontbreken.”

Zidane kreeg na afloop vragen over Hazard en Vinícius Junior. De trainer had alleen weinig zin om dieper in te gaan op zijn keuzes. “Hazard voelt zich goed, hij heeft zijn wedstrijd gespeeld. En of hij goed of slecht heeft gespeeld, daar zal iedereen een mening over hebben. Hij is fysiek in orde, zonder klachten. En dat is het belangrijkste. Waarom Vinícius Junior niet hoefde warm te lopen? Vandaag niet nee. Als je verliest, kunnen er dingen gezocht worden. Hij had kunnen invallen, anderen ook. Ik ben de trainer en ik heb dit keer voor andere spelers gekozen. Meer valt er niet over te vertellen.”

Hazard was de absolute topaankoop van Real Madrid voor 2019/20. De aanvaller uit België kwam echter met blessureleed over van Chelsea en ook gedurende het seizoen kampte hij met diverse klachten. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan slechts 22 optredens in alle competities, waarin hij slechts één keer scoorde en vier assists gaf.