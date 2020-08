‘Matthijs de Ligt is voorbestemd om net als hij een fenomeen te worden’

Juventus werd vrijdagavond door het Olympique Lyon van Memphis Depay geëlimineerd in de Champions League. La Vecchia Signora won weliswaar met 2-1 van de Fransen, maar dat was niet voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Desondanks wordt het optreden van Matthijs de Ligt tamelijk positief beoordeeld door de Italiaanse media.

Il Messaggero, Goal, Foot Mercato en OA Sport kennen De Ligt een 6 toe en benadrukken dat hij geen fouten heeft gemaakt. Tuttomercatoweb komt tot dezelfde beoordeling. “De aanvallers van Lyon zetten geen druk op hem. Juventus kreeg hem op een van dit soort avonden te kennen. Het werd alleen niet zo’n avond, uiteindelijk”, verwijst het medium naar de door Ajax met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Juventus, vorig seizoen in de Champions League. TuttoJuve heeft met een 6,5 zelfs nog een iets hoger cijfer in petto voor De Ligt.

“Zijn duels met zijn vriend en ploeggenoot bij Oranje Memphis Depay waren interessant. Depay is een harde noot om te kraken en zoekt constant de grenzen op”, is het Italiaanse medium ook lovend over Depay. De Corriere della Sera komt met dezelfde beoordeling, maar Mediaset deelt weer een 6 uit en wijst ook naar het spel van de aanvoerder van Olympique Lyon. “Depay beweegt veel en De Ligt slaagde er niet altijd in om dicht bij hem te blijven. Maar hij kan veel compenseren met zijn fysieke kwaliteiten en voorkomen.”

Calciomercato kent De Ligt een 6,5 toe en waagt zich aan een vergelijking met Cristiano Ronaldo. “Hij domineerde, absoluut gezien heeft Juventus twee fenomenen. De Ligt is voorbestemd om net als de man met rugnummer zeven een fenomeen te worden”, zo valt er te lezen. Ronaldo wordt door vrijwel alle Italiaanse media aangewezen als de man van de wedstrijd en krijgt over het algemeen een 8 toegekend voor zijn optreden, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Zelfs het doorgaans kritische L’Équipe geeft Ronaldo een 8, terwijl De Ligt het in de toonaangevende Franse sportkrant moet stellen met een 5.

“Er was vertrouwen in de duels en hij had impact, maar soms misschien teveel. Daardoor maakte hij vermijdbare fouten. Maar er is te zien dat De Ligt vertrouwen heeft opgedaan”, stelt L’Équipe. Ook France Football en So Foot delen een krappe onvoldoende uit aan de jonge Nederlander. Landgenoot Depay krijgt van France Football wél een voldoende (6), maar moet het in L’Équipe ook stellen met een 5. “Hij maakte een panenka en veroorzaakte een onduidelijke strafschop. Verder leverde hij veel arbeid, maar hij was ongelukkig en je ziet dat hij ritme mist.”

Foot Mercato geeft Depay wel een voldoende (6), terwijl Maxi Foot zelfs een 7 uitdeelt. “De aanvoerder pakte zijn verantwoordelijkheid. Eerst met de rake strafschop, later met goede combinaties. Zijn rol binnen het team was belangrijk”, zo luidt het oordeel. Ook Le Libéro Lyon geeft Depay een 7. “Hij weet altijd hoe hij een show moet neerzetten. Hij opende de score met een panenka en vierde dat door zijn vingers in zijn oren te plaatsen in een stil stadion zonder publiek. Maar hij weet hoe je de handen uit de mouwen moet steken en moest daardoor vermoeid gewisseld worden.”