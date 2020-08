Spaanse media zijn hard voor grote schlemiel van Real Madrid: ‘Een nul’

Raphaël Varane speelde vrijdagavond mogelijk zijn slechtste wedstrijd voor Real Madrid. Door twee grote fouten van de verdediger in het weerzien met Manchester City in de achtste finales van de Champions League ging het team van Zinédine Zidane ook in Engeland met 2-1 onderuit, na een eerdere 1-2 nederlaag in eigen huis, en is Real Madrid nu al klaar in Europa. De kranten in Spanje zijn hard voor de falende Fransman.

Varane stond tot tweemaal toe aan de basis van de doelpunten van Manchester City. Al vroeg in de wedstrijd liet hij zich de bal gemakkelijk ontfutselen door Gabriel Jesus en kon Raheem Sterling voor de 1-0 zorgen. Bij een stand van 1-1 wilde hij terugkoppen op Thibaut Courtois, maar hij faalde en Gabriel Jesus profiteerde optimaal. “Voor Varane een wedstrijd om heel snel te vergeten”, zo stelt AS. “Maar ook een wedstrijd die geen smetje zou moeten vormen op al datgene wat hij bij Real Madrid heeft gepresteerd.”

“Het was echter niet één doelpunt dat hij weggaf, het waren er twee. Hij zal vannacht wakker hebben gelegen van Gabriel Jesus. Zonder Sergio Ramos is alles veel moeilijker”, doelt de populaire sportkrant zaterdag op de absentie van de aanvoerder vanwege een schorsing. Bij Marca is men ook niet mild voor Varane. “Wat een avond van Varane. Een vreselijke blunder na rust en hij ging in de eerste helft al gigantisch in de fout”, analyseert de meest verkochte sportkrant van Spanje.

Sport noemt Varane zelfs ‘een beginneling’ en deelt een twee als beoordeling uit. De Catalaanse sportkrant deelde alleen Courtois (zeven), Rodrygo en Karim Benzema (beiden een zes) een voldoende uit. “Hij maakte twee fouten die een centrale verdediger van zijn categorie normaliter niet begaat. Twee fouten die de doorslag gaven. Hij was niet de leider die hij moest zijn vanwege de afwezigheid van Ramos.”

Varane schreef waarschijnlijk geschiedenis bij El Desmarque. “Hij krijgt een nul. Het was zijn slechtste wedstrijd in dienst van Real Madrid”, benadrukt de populaire sportwebsite. “Het niveau van Varane daalt wanneer Ramos niet op het veld staat, maar wat we in het Etihad Stadium zagen is niet normaal. Twee grote fouten leidden de tegendoelpunten van Manchester City in.”

Varane stond na afloop de media te woord. “Ik wil mijn gezicht laten zien omdat dit mijn nederlaag is. Die verantwoordelijkheid moet ik nemen. Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Fouten worden meteen afgestraft en al helemaal op dit niveau”, benadrukte de Frans international. “Ik heb er geen verklaring voor. Dit gebeurt nou eenmaal in het voetbal. Ik wil er verder niet bij stilstaan. We hebben alles gegeven en soms kan dit gebeuren. Ik ben verdrietig, vooral voor mijn ploeggenoten. Dat snapt iedereen denk ik wel.”

“Dit is mij niet vaak in mijn loopbaan overkomen. Als je fouten op bepaalde delen van het veld maakt, dan krijg je meteen de rekening gepresenteerd. Iedereen weet hoe ik me voel en dat moet ik ondergaan. Je moet karakter hebben om beter en sterker terug te komen. Ik ben een strijder en vandaag heb ik gefaald”, luidde het mea culpa van Varane.