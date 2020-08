Arne Slot gaat in op sluimerende belangstelling van Ajax

Marc Overmars ziet in Arne Slot de mogelijke hoofdtrainer van Ajax op termijn. Het is een publiek geheim dat de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers zeer gecharmeerd is van de oefenmeester van AZ. Slot gaat zaterdag in De Telegraaf in op de stelling of hij de capaciteiten heeft om op een dag voor de selectie van Ajax te staan.

Slot is een gentleman en geeft ‘oneens’ als antwoord. “Ik vind dat anderen mij moeten beoordelen”, verklaart de trainer aan het dagblad. “En ik vond dat Peter Bosz het afgelopen week mooi zei toen hem naar het bondscoachschap werd gevraagd: dat we met Ronald Koeman een heel goede bondscoach hebben.”

“Ik wil ook niet praten over een functie die nu bezet is. Al helemaal niet als je het heel erg naar je zin hebt bij AZ en hebt geconcurreerd met Ajax.” Slot, die volgende maand 42 jaar wordt, is sinds 2017 in dienst van AZ. Voorheen was hij jeugdtrainer bij PEC Zwolle en assistent bij SC Cambuur, waar hij na het ontslag van Rob Maas samen met Sipke Hulshoff enkele maanden als interim-trainer fungeerde.

Slot was eerst assistent-trainer bij AZ en vorig jaar zomer nam hij het takenpakket van John van den Brom over. AZ was tot de coronacrisis een serieuze kandidaat voor het winnen van de landstitel. De KNVB wees uiteindelijk op basis van doelsaldo Ajax als de nummer een van de Eredivisie aan. “We zijn van plan ons weer in de top van de Eredivisie te gaan mengen. Maar, en dat moeten we meenemen, pas op 6 oktober als de transfermarkt sluit, kunnen we pas echt zeggen of dat reëel is”, benadrukt Slot.

Erik ten Hag werd vorig jaar regelmatig met een vertrek bij Ajax in verband gebracht. Met name Bayern München, de club waar hij in het verleden het tweede elftal leidde, werd als bestemming gezien, evenals Borussia Dortmund. Na het ontslag van Niko Kovac in november 2019 was Ten Hag naar verluidt meer dan ooit een serieuze kandidaat in Beieren, maar de prestaties onder Hansi Flick waren subliem en de interim-trainer ondertekende in april een contract tot de zomer van 2023.