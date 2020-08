Matthijs de Ligt gaat na tien maanden (!) eindelijk onder het mes

Matthijs de Ligt concentreert zich na de eliminatie van Juventus in de Champions League op een operatie aan zijn schouder. De verdediger kampt al sinds november vorig jaar met een schouderblessure en de laatste weken ging het van kwaad tot erger. De Oranje-international kon vrijdagavond niet voorkomen dat Juventus in de achtste finales van de Champions League strandde, maar het biedt wel de gelegenheid om onder het mes te gaan.

“Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat we het niet gered hebben”, vertelde De Ligt na de 2-1 winst op Olympique Lyon, dat dankzij de 1-0 overwinning in het heenduel de kwartfinale bereikte. “Maar nu richt ik mij erop om zo snel mogelijk weer fit te worden. Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld”, erkende hij in gesprek met Mediaset.

De Ligt schreeuwde het de voorbije weken regelmatig uit van de pijn tijdens wedstrijden en na afloop werd het gewricht meteen ingepakt met ijs. Ondanks dat zijn schouder al meerdere keren uit de kom is gegaan, bleef de twintigjarige Nederlander in het merendeel van de wedstrijden van Juventus in de Serie A een zekerheidje voor trainer Maurizio Sarri.

De Ligt betreurt de uitschakeling. “Ik voel me nu heel slecht”, erkende de verdediger. “We waren in deze twee wedstrijden sterker dan Olympique Lyon, maar toch maakten we het onszelf lastig. Vandaag kregen we na twaalf minuten al een doelpunt tegen en dat maakte het er niet makkelijker op. Feit is dat we zijn uitgeschakeld in de Champions League en dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Juventus sluit het seizoen zodoende enigszins wrang af. “We zijn blij met het winnen van de landstitel. Maar we verloren de finale van de Coppa Italia en nu zijn we klaar in de Champions League. Dat is voor een club als Juventus veel te vroeg.” Het nieuwe seizoen in de Serie A gaat over iets meer dan een maand van start, in het weekend van 19 en 20 september.