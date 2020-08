Derksen kraakt dissonant bij Real Madrid: ‘Hij heeft babbels voor tien, maar...’

Real Madrid ligt na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Manchester City uit de Champions League. Johan Derksen richt na afloop in de nabeschouwing op SBS6 zijn pijlen op Eden Hazard, die totaal onzichtbaar was tegen the Citizens en van Derksen al voor rust gewisseld had mogen worden. Dat gebeurde overigens uiteindelijk in de 83ste minuut.

"Het ergste vond ik eigenlijk Hazard", opent Derksen zijn vernietigende betoog. "De grote wedstrijden worden toch beslist door de grote jongens. Hazard heeft altijd babbels voor tien, die vindt zichzelf een ge-wel-di-ge vedette, maar we hebben hem vanavond helemaal niet gezien. Eigenlijk het hele seizoen niet. Hij mocht erg lang blijven staan, want die had ik meteen voor de rust er al uit gegooid, want die jongen voegde niks toe."

Real Madrid verloor door twee grote fouten van Raphäel Varane, die beide goals zo goed als cadeau deed aan Manchester City. "Het is verschrikkelijk voor die jongen, want die is helemaal in zijn eentje verantwoordelijk voor de nederlaag. Real Madrid speelde namelijk helemaal niet zo slecht, Karim Benzema was doorlopend gevaarlijk", vindt Derksen, die niet begrijpt dat Real Madrid per se van achteruit wilde opbouwen.

"Je zit met het probleem: als je daar rond gaat spelen in de verdediging, en doelman Thibaut Courtois gaat meedoen, dan kun je wachten op ellende", doelt Derksen op enkele slechte passes van de Belgische doelman, die overigens geen doelpunten voor City tot gevolg hadden. "Tel daarbij dit soort fouten van Varane op, dan verlies je een wedstrijd. Terwijl ze als team heel aardig speelden." Derksen gelooft dat Sergio Ramos, die geschorst was, node werd gemist bij Real. "Als Ramos er staat, die geeft leiding, die coacht zo'n Varane. Dan kom je helemaal niet aan zulke fouten toe, want dan wordt hij van tevoren gecoacht wat hij moet doen."