Ronaldo brengt spanning helemaal terug met absolute wereldgoal

Cristiano Ronaldo heeft vrijdagavond de spanning tegen Olympique Lyon helemaal teruggebracht. De sterspeler van Juventus maakte er een kwartier na rust 2-1 van, door de bal van een meter of 25 met zijn minder geachte linkerbeen vol in de kruising te jagen. La Vecchia Signora heeft in het restant van de wedstrijd nog één doelpunt nodig om de 1-0 nederlaag uit het heenduel goed te maken.