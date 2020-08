Felix Zwayer zorgt voor grote verbazing tijdens Juventus - Olympique Lyon

De wedstrijd tussen Juventus en Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League staat halverwege 1-1 door twee strafschoppen. Beide penalty's waren discutabel: analist Youri Mulder en presentator Jack van Gelder van Ziggo Sport zijn van mening dat beide beslissingen van de arbitrage en de VAR onjuist waren.

De eerste penalty werd in de openingsfase toegekend aan Olympique Lyon. Rodrigo Bentancur zette in het strafschopgebied een sliding in, toen Houssem Aouar richting doel stormde. Hij raakte de bal, maar toch wees arbiter Felix Zwayer naar de stip. In de herhaling bleek dat er vlak daarvoor heel licht contact was tussen Federico Bernardeschi en Aouar. "Bernardeschi raakt hem misschien heel lichtjes", erkent Mulder. "Maar ik heb meer het gevoel dat de scheidsrechter de strafschop gaf voor de sliding en dat de VAR daarna dat tikje zag. Ik vind het geen penalty."

MEMPHIS DEPAY PANENKA ?????? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 7 augustus 2020

Volgens Mulder was de tackle van Bentancur op Aouar in ieder geval op de bal. Van Gelder is het daarmee eens. "Hier is niets aan de hand. Wat eraan voorafgaat is een beetje discutabel: hij wordt tegen de hak aangelopen, lijkt het", voegt de presentator toe. De penalty werd benut door Memphis Depay, die de bal door het midden stiftte. Diezelfde Depay werd kort voor de pauze bestraft toen hij de bal tegen de arm kreeg na een vrije trap van Miralem Pjanic. Vervolgens bracht Cristiano Ronaldo de stand in evenwicht.

Na zijn weergaloze doelpunt nu een héél ongelukkig moment voor Memphis Depay ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 7 augustus 2020

"Ik vind dit ook geen penalty", maakt Mulder duidelijk. "Hij staat in de muur. Hij heeft de arm langs het lichaam. Dat is toch geen penalty? Hij heeft de arm tegen het lichaam. Tussen de romp en de arm mag geen lucht zitten en dat was niet zo." Depay protesteerde zelf ook hevig, maar tevergeefs. Van Gelder noemt de strafschop 'belachelijk', maar brengt wel een kleine nuance aan. "Hij heeft de arm niet langs het lichaam, maar voor het lichaam."