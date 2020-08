Johan Derksen erkent: ‘In die hele rel heb ik één fout gemaakt’

Johan Derksen heeft naar eigen zeggen één grote fout gemaakt in de rel omtrent de toekomst van praatprogramma Veronica Inside. De analist werd door Talpa-baas John de Mol aan zijn contract gehouden, maar besloot wel om de helft van zijn salaris af te staan aan een hondenpersion in Almere en aan Casper van Eijck, onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Derksen zegt niet blij te zijn dat die donatie in de publiciteit is gekomen.

Normaliter is Derksen kritisch op bekende Nederlanders die koketteren met hun acties voor goede doelen. De televisiepersoonlijkheid, die jaarlijks zes ton verdient als boegbeeld van het programma, vertelt vrijdagavond bij SBS6 dat hij nog steeds hetzelfde standpunt heeft. Hij doet uitgebreid uit de doeken hoe het nieuws in de kranten terechtkwam. "In die hele rel heb ik één fout gemaakt, want je maakt allemaal fouten. Als je in zo’n rel zit, moet je eigenlijk overal schijt aan hebben, en zeker aan wat ze op sociale media over je zeggen. John de Mol had gezegd dat hij onder geen beding zou accepteren dat ik zou stoppen, want mijn getekende contract lag op zijn bureau", blikt Derksen terug.

"Dus ik zeg tegen mijn vrouw: ‘Of ik nu wil of niet, ik moet er gewoon gaan zitten. Ik kan geen kant op.’ Zij zat net de krant te lezen en zag ingezonden brieven waarin ik als zakkenvuller werd weggezet. Ze zei toen: ‘Dan geven we het geld toch weg?’ Ik ben toen zo dom geweest om dat tegen Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad te zeggen", erkent de oud-voetballer. "Dat is een fout geweest. Je moet daar nooit mee koketteren. Als je het weggeeft, moet je dat gewoon doen en verder je bek houden. Dat is de enige fout die ik gemaakt heb."

Jansen is niet de enige journalist tegen wie Derksen iets te openhartig was. "Na die uitzending belde Wilfred Genee mij toen ik met de auto in Amersfoort was", doelt Derksen op de veelbesproken thema-uitzending over racisme, waarin hij kritisch werd benaderd door Genee. "Tot aan Zwolle heb ik hem helemaal verrot gescholden", voegt hij lachend toe. "De volgende ochtend om 09.00 uur zag ik Rob Goossens van De Telegraaf en ben ik helemaal leeggelopen tegen die gozer."