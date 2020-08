Wim Kieft is overtuigd: ‘Waarom zou je nog twijfelen aan Hakim Ziyech?’

Wim Kieft gelooft dat Hakim Ziyech aan de torenhoge verwachtingen zal voldoen bij Chelsea. Volgens Kieft heeft de 26-jarige aanvallende middenvelder, die voor minimaal veertig miljoen euro van Ajax is overgenomen, gedurende zijn loopbaan telkens laten zien een stap hogerop aan te kunnen. "Ik kijk er naar uit om hem in het team van Chelsea te zien spelen", zegt de oud-spits van Ajax en PSV in zijn column voor De Telegraaf.

Kieft vindt dat Ziyech bij Ajax uitstekend is omgegaan met de kritiek die hij kreeg. "Iedereen heeft in het verleden wel wat op hem aan te merken gehad, maar het belangrijkste is dat Ziyech zich steeds heeft aangepast aan het niveau waarop hij terechtkwam", schrijft Kieft. "Dat ging bij Ajax in het begin met horten en stoten. Hij kreeg veel kritiek omdat hij veel balverlies leed. Hij had zelf de intelligentie om op zeker moment niet meer elke actie te willen maken. Hij ging ietsje doseren. Er waren momenten dat ik dacht dat het nog wel iets minder kon, maar in zijn totaliteit heeft hij zich heel goed ontwikkeld en werd hij bij Ajax een belangrijke speler."

Volgens Kieft is er geen reden om te twijfelen aan het succes van Ziyech bij Chelsea. "Sommigen twijfelen nog of hij het gaat redden in de Premier League. Maar waarom zou je nog aan hem twijfelen? Hij heeft in de Champions League toch heel wat wedstrijden op een vrij hoog niveau gespeeld en die competitie stijgt nog even boven de Premier League uit", aldus de oud-international, die wel aanstipt dat er in de Engelse competitie geen 'makkelijke wedstrijden' zijn.

"Waar Ziyech tegenaan loopt, is dat er straks geen partijtje als Ajax - RKC of Ajax - Fortuna Sittard meer tussenzit. Je moet week in, week uit in een moordend tempo gaan voetballen en dat in een ruk door tot aan het einde van het seizoen. Nu is Ziyech wel in staat om in een ’moordend’ tempo te voetballen, dat hebben we al lang gezien. Zijn allergrootste kwaliteit is zijn voetballend vermogen", aldus Kieft, die ook verwacht dat Ziyech in fysiek opzicht mee kan in Engeland door zijn uitstekende loopvermogen.

"Waar het om gaat, is dat je niet een keer een weekje rust kan nemen. Waar hij wellicht van profiteert, is dat hij fysiek enorm verbeterd is. Als ik naar dat vroege storen van hem keek, in alle fases dat Ajax druk zette, dan was dat niet misselijk. Dan heb je wel wat in huis", aldus Kieft, die denkt dat Ziyech veel zal hebben aan manager Frank Lampard. "Met Lampard, die met Chelsea knap bij de eerste vier eindigde, heeft Ziyech wel een relaxte coach en eentje die door zijn eigen ervaring en alle prijzen die hij heeft gewonnen weet hoe het eraan toe gaat. Lampard was een geweldige speler, maakte als middenvelder veel goals en dacht altijd aan het team. Daarom heeft hij ook krediet bij de fans. Geen aansteller ook of iemand die aandacht zoekt. Daarom vond hij dat springen en dat schreeuwen van Jürgen Klopps assistent Pepijn Lijnders zo irritant. Die wil maar laten horen hoe groot zijn invloed is."

"Wat gaat Ziyech verder tegenkomen in het elftal van Chelsea?", beschouwt Kieft verder. "Timo Werner van RB Leipzig is al vastgelegd voor ruim 50 miljoen euro. Dat is een aanvaller met diepgang. Krijgt hij daarmee dezelfde klik als met Promes bij Ajax? Het is niet vanzelfsprekend dat je elkaar meteen zo aanvoelt in een nieuw elftal. Als Lampard er ook nog in slaagt om Kai Havertz uit het elftal van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen te halen, heb je drie totaal nieuwe spelers in je team als je aan het Premier League-seizoen begint. Goede spelers, maar zelfs topvoetballers als Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba schrokken zich in het begin rot. Wat is dit voor een achterlijk hoog tempo, zag je Zlatan denken. Iedereen heeft dus tijd nodig om te wennen aan het voetbal daar."