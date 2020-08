Zidane ziet toch af van nooit eerder vertoonde voorhoede bij Real Madrid

Real Madrid vecht vrijdagavond voor de laatste kans in de Champions League. Na een eerdere 1-2 nederlaag tegen Manchester City, op 26 februari, heeft de kampioen van Spanje in een lastige uitgangspositie voor de return die om 21.00 uur begint in Manchester. Zowel Josep Guardiola als Zinédine Zidane heeft de opstelling bekendgemaakt voor de kraker.

Sergio Agüero ontbreekt nog altijd bij Manchester City vanwege een knieblessure, terwijl Benjamin Mendy geschorst is door een gele kaart die hij opliep in de heenwedstrijd in het Santiago Bernabéu. Zijn vervanger op de linksbackpositie is João Cancelo, die in de laatste competitiewedstrijd tegen Norwich City van zondag 26 juli ook al op die plek werd opgesteld, ondanks dat hij van nature een rechtsback is. Bovendien is Fernandinho, eigenlijk een middenvelder, teruggedrongen naar de laatste linie. De negentienjarige Eric García, basisklant in de laatste drie officiële duels, begint op de bank.

In de heenwedstrijd liep Sergio Ramos tegen een rode kaart aan, waardoor hij ontbreekt in het Etihad Stadium. Zijn vervanger in de achterhoede is Éder Militão, die samen met Raphaël Varane het hart van de defensie vormt. Voorin wordt Karim Benzema geflankeerd door Rodrygo en Eden Hazard, ondanks dat vooraf rekening werd gehouden met een basisplek van Marco Asensio op de rechterflank. Real Madrid speelde nog nooit met een voorhoede bestaande uit Asensio, Benzema en Hazard is, met name door blessureleed bij de buitenspelers.

Gareth Bale behoort op eigen verzoek niet tot de wedstrijdselectie, zo kondigde Zidane donderdagavond al aan. De reden daarvoor liet hij in het midden, maar een dag later bleek wel dat Bale met heel andere dingen bezig is dan de wedstrijd. Hij werd vrijdag door El Chiringuito TV in Madrid vastgelegd terwijl hij aan het golfen was.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gündogan, De Bruyne; Foden, Sterling, Jesus.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.