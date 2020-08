Juventus krijgt op allerlaatste moment slecht nieuws over sterspeler

De opstellingen van Juventus en Olympique Lyon voor de beslissende onderlinge wedstrijd in de achtste finales van de Champions League zijn bekend. Bij beide ploegen staat één Nederlander op het veld: Matthijs de Ligt neemt het op tegen Memphis Depay. Op 26 februari won Olympique Lyon in eigen huis met 1-0, waardoor het tweeluik nog volledig onbeslist is. Het duel begint vrijdagavond om 21.00 uur in Turijn.

Het grootste twijfelgeval bij Juventus was de inzetbaarheid van Paulo Dybala. Pas op het laatste moment zou Sarri de knoop doorhakken over de aanvaller, die de afgelopen dagen door de medische staf werd behandeld aan een verrekte spier in zijn linkerdijbeen. De Argentijn, deze week nog uitgeroepen tot beste speler van de Serie A in het afgelopen seizoen, begint op de bank en wordt voorin afgelost door Gonzalo Higuaín. Ook Mattia De Sciglio en Douglas Costa ontbreken vanwege blessureleed.

Bij Olympique Lyon was Kenny Tete vanwege een spierblessure een twijfelgeval en de wedstrijd blijkt voor hem te vroeg te komen. Ook linksback Youssouf Koné is er niet bij. Achter de inzetbaarheid van verdediger Marcelo stond eveneens een vraagteken, maar hij staat in de achterhoede. Ondanks de rentree van Depay behoudt Karl Toko Ekambi zijn basisplaats; in de eerste ontmoeting met Juventus vormde hij samen met Moussa Dembélé de voorhoede van Olympique Lyon, toen Depay nog geblesseerd was. Nu begint Dembélé op de bank.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

Opstelling Olympique Lyon:: Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Toko-Ekambi, Depay.