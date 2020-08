Feyenoord heeft beet en voorkomt vertrek van begeerde aanvaller

Feyenoord heeft een vertrek van Crysencio Summerville kunnen afwenden. De buitenspeler beschikte over een contract dat volgend jaar afliep, maar inmiddels hebben beide partijen volgens Feyenoord Transfermarkt overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis. De achttienjarige vleugelspeler werd eerder in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers, Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg.

Feyenoord zag een vertrek van Summerville niet zitten en ondernam een poging om de jeugdexponent langer vast te leggen. Dat lijkt nu te zijn gelukt; naar verwachting gaat het om een contract tot de zomer van 2025. Vorige maand meldde Voetbal International nog dat Feyenoord afgelopen seizoen een miljoenenbod op Summerville van Wolverhampton had geweigerd. Feyenoord ziet toekomst in de jongeling, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was bij ADO Den Haag en nog wacht op zijn eerste minuten voor de Rotterdamse club.

Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn er tijdens de onderhandelingen tussen Feyenoord en het kamp-Summerville 'duidelijke afspraken' gemaakt omtrent de speeltijd die hij zal krijgen. Medio augustus worden de laatste formaliteiten afgerond, zo is de verwachting. Eerder meldde dezelfde bron dat Feyenoord een 'uitgestippeld carrièreplan' had opgesteld voor Summerville, maar dat de gesprekken nog niet tot een akkoord hadden geleid omdat zijn zaakwaarnemer zou hebben ingezet op een te hoog salaris.

Summerville vertelde eerder op de website van Feyenoord dat hij ernaar uitkijkt om komend jaar aan de slag te gaan onder Dick Advocaat. "Ik ben nu een andere Cry: heb meer geleerd, heb me beter ontwikkeld", zei hij. Summerville leek te refereren aan een gebeurtenis uit november 2018, toen hij na een incident in de kleedkamer met ploeggenoot Mats Knoester een taakstraf en boete kreeg, terwijl hij de rest van dat seizoen werd verhuurd aan FC Dordrecht. "Ik heb toch aardig wat wedstrijden in de Eredivisie gespeeld en wil nu serieus voor mijn kans gaan hier. Ik ben er wel klaar voor: als ik de kans krijg, dan sta ik er."